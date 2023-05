Immergi le bucce di patate in un barattolo pieno di acqua bollente: cosa succede

Immergi le bucce di patata in un barattolo pieno di acqua bollente: cosa succede dopo ti lascerà di sasso. Ecco perché dovresti provare questa tecnica.

Non buttare mai le bucce di patata, non sai quanto possono tornarti utili. Ecco cosa accadde se le immergi in un barattolo pieno di acqua bollente. Rimarrai a bocca aperta.

Patate, ecco perché anche la buccia può tornarti utile

Le patate, appartenenti alla famiglia delle Solanacee, sono tra i tuberi più apprezzati, acquistati e consumati al mondo. Due le nazioni europee che si classificano, secondo alcune statistiche, ai primi due posti della lista dei Paesi considerati tra i maggiori consumatori di questi ortaggi: Italia e Francia.

Ebbene sì, anche gli italiani adorano questi tuberi che non mancano mai sulle nostre tavole. D’altronde è un prodotto molto versatile e che si presta benissimo alla realizzazione di tante gustose ricette.

Certo, non è mai un bene abusare di questo ingrediente dato che fa aumentare la glicemia. Ma se consumato in maniera adeguata, esso può diventare un incredibile alleato in cucina e nella tua dieta.

Composta all’80% da acqua, la patata è ricca di amido e potassio ma povera di fibre e proteine. Possiede anche vitamine dei gruppi A, B e C che si perdono però in maniera considerevole durante il processo di cottura.

Se anche tu consumi spesso questo tubero, devi allora necessariamente conoscere questo segreto. La prossima volta, quando cucini le patate, non buttare le bucce: non sai quanto possono tornarti utili e non solo a tavola!

Immergi le bucce di patata in un barattolo con acqua bollente: incredibile il risultato finale

Quando si cucinano le patate, generalmente le bucce le gettiamo. Le cuoche più esperte o anche alcuni ristoranti e locali, le riutilizzano in maniera intelligente servendole a tavola dopo averle cotte o fritte: ti assicuriamo che sono squisite!

Oggi però non vogliamo parlarti dell’utilizzo esclusivo di questi tuberi nella dieta ma piuttosto vogliamo mostrarti quanto persino le bucce possano tornarti utili. Non ci credi? Allora continua a leggere questo contributo perché siamo sicuri che resterai a bocca aperta.

Sai che con le bucce di patata puoi realizzare un detergente naturale e uno sgrassatore super efficace per pulire stoviglie e non solo? Ecco come devi procedere.

Il procedimento è estremamente semplice. Devi solo versare le bucce di 5 patate in un barattolo pieno di acqua bollente e lasciarle in ammollo per 20 minuti. È l’acqua in cui avrai tenuto le bucce che dovrai utilizzare.

Versala sulle stoviglie e sulle pareti del lavandino o del piano cottura, anche se acciaio: le bucce delle patate rilasceranno delle sostanze tali da fungere da sgrassatore naturale. Olio, unto e macchie di grasso saranno solo un lontano ricordo.

Se vuoi ottenere un risultato ancora migliore, immergi le bucce di patata in un barattolo sempre pieno di acqua bollente ma questa volta lasciale in ammollo per 40 minuti. Poi, agita con forza il tuo barattolo opportunamente chiuso: vedrai che si verrà a creare la schiuma.

Lascia riposare questa soluzione in frigorifero per una notte intera e il giorno dopo, con una spugnetta pulita, inizia a detergere i tuoi piatti sporchi: brilleranno come se fossero stati appena comprati!

Visto come tutto può essere intelligentemente utilizzato? Anche le bucce di patata che di solito buttiamo, possono diventare risorsa non solo gustosa – se la consumiamo – ma anche preziosa per la pulizia della casa e delle stoviglie.

Sai che puoi utilizzare le bucce di patata anche smacchiare i vestiti? Esse sono ricche di sostanze in grado di eliminare macchie di grasso: strofinale sull’alone per 3 minuti e metti il capo di abbigliamento in questione in lavatrice: addio macchie!

E se invece hai mestoli e posate annerite? Anche in questo caso le bucce di patata ti salvano! Non avrai bisogno di immergerle in un barattolo pieno di acqua bollente. In questo caso dovrai semplicemente strofinarle sugli utensili in questione e risciacquare con acqua tiepida: torneranno come nuove.

Hai anche delle pentole o padelle bruciate? Ecco la soluzione per questo problema. Cosa devi fare? Prendi la padella o pentola e mettila sul fuoco. Aggiungi una manciata di sale grosso e attendi 3 minuti. Spegni il fuoco. Poi, con le bucce di patata, inizia a fare movimenti circolari in maniera delicata. Sciacqua il tutto con acqua tiepida: il risultato sarà straordinario.

Come puoi vedere, le bucce di patata sono utilissime non solo a tavola ma anche per le pulizie. Sai che sono anche un ottimo fertilizzante naturale? Se le lasci in ammollo per una notte e innaffi le piante con l’acqua in cui le hai tenute per 24 ore, vedrai che spettacolo i tuoi gioielli verdi: esploderanno di salute!