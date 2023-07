Barbara D’Urso perde la causa contro Damiano “Er Faina” Coccia

Niente da fare per Barbara D’Urso: la conduttrice ha perso la causa contro Damiano Coccia, noto come Er Faina, che le aveva dato dell’imbecille. Per il giudice non c’è offesa, ma si tratta solo di un’uscita di cattivo gusto.

La nota conduttrice televisiva ha perso la causa che aveva intentato nel 2019 contro Damiano Coccia, conosciuto sui social come Er Faina ed ex concorrente di Temptation Island. Il gip ha archiviato il caso, ritenendo innocente l’influencer dal reato di diffamazione. Decisamente un periodo no, per Barbara D’Urso, che non solo per la prossima stagione è rimasta senza trasmissioni, ma ora deve anche incassare il no del giudice per una causa a cui teneva.

Barbara D’Urso perde la causa contro Er Faina

La conduttrice tv ha alla fine perso la causa contro Damiano Coccia, influencer noto sui social come Er Faina, il quale dal 2015 al 2018 l’aveva apostrofata sui social con termini non certo delicati. Dieci mesi dopo, Barbara D’Urso era passata al contrattacco, denunciandolo per diffamazione. Il gip Giulia Arceri, tuttavia, ha ritenuto come le sue parole fossero indubbiamente di cattivo gusto ma non passabili di essere penalmente perseguibili.

Coccia aveva più volte caricato video in cui si scagliava apertamente contro D’Urso, arrivando a paragonarla a una busta della spazzatura e dandole dell’imbecille. “È uscita la notizia che quella “cardaia” de Barbara d’Urso conduce il Grande Fratello 15” aveva detto Er Faina, che l’aveva anche definita “La vergogna della tv italiana”.

Il gip, tuttavia, ha spiegato che sebbene “di cattivo gusto (anche per il tono aggressivo della voce), appare in linea con il personaggio, caricato ed esagerato“ e le sue parole sono “frutto della libera manifestazione del pensiero in chiave sarcastica”.

“Nessuno penserebbe mai di considerare davvero la conduttrice una persona di poco valore per le propalazioni di un tale soggetto” si legge inoltre nelle motivazioni della sentenza del giudice. A far propendere per tale decisione, anche il fatto che la conduttrice abbia presentato denuncia a distanza di ben 10 mesi dall’ultimo video incriminato.

“la conduttrice ha scelto di non dare peso per un periodo ai commenti di Coccia, perché è da ritenersi che sia stata informata, se non direttamente, quanto meno dal suo entourage” delle propalazioni di “Er Faina” ha spiegato il gip, sottolineando come l’artista sia una persona che si occupa di spettacolo e presti molta attenzione ai social network.

In parole povere, tra le motivazioni che hanno spinto a rigettare la richiesta, ci sarebbe il troppo tempo lasciato trascorrere da D’Urso prima di presentare denuncia. Si chiude così questo capitolo legale per lei con Coccia che potrà tirare un bel sospiro di sollievo, dopo 4 anni di attesa e con una sorta di “spada di Damocle” sulla testa. Finora, ne la conduttrice ne l’influencer hanno rilasciato dichiarazioni in merito.

Er Faina è noto online, dove ha un seguito di 1 milione di follower, per l’uso di un linguaggio a dir poco colorito, e per autodefinirsi ormai da tempo “coatto di periferia”, commentando senza peli sulla lingua i maggiori fatti di attualità o spettacolo.