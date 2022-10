Metti una spugna per i piatti in frigo, perché potrebbe farti risparmiare

Basterà una spugna per i piatti in frigo per risparmiare. Non ci credete? Questo metodo è da adottare nell’immediato.

Quante volte si usa male il frigorifero? Nella maggior parte dei casi non si ha il tempo di poter controllare tutto ciò che si compra, poi si mettono i prodotti sparsi e non nei ripiani corretti. In un periodo di forte crisi come questo è essenziale che ci sia una strategia di risparmio, proprio per non uscire dal budget e avere i soldi sotto controllo. Con il metodo della spugnetta dentro il frigorifero, si risparmia notevolmente sul budget di fine mese.

Usare bene il frigorifero, i consigli degli esperti

È possibile usare bene il frigorifero e non sprecare energia, prodotti e soldi? In realtà sì, ci sono dei piccoli consigli che possono essere sfruttati al fine di poter godere di tutte le funzionalità del nostro amico elettrodomestico.

La prima cosa da fare è acquistare un frigorifero adatto alle esigenze di tutta la famiglia. Le dimensioni sono importanti, infatti per un single sarà sufficiente un elettrodomestico medio, che sarà riempito poco e bene.

Le famiglie numerose avranno sicuramente bisogno di un frigo ampio e grande, con freezer integrato per la conservazione di tutti gli alimenti per ogni membro che vive in casa. Altro consiglio è di non tenere lo sportello aperto per troppo tempo, oltre che non lasciare spesso il frigo completamente vuoto perché i consumi raddoppiano.

Poi c’è il metodo della spugnetta che aiuta a risparmiare notevolmente.

Metodo della spugnetta nel frigo per risparmiare: come funziona

Abbiamo visto cosa accade se mettiamo la spugnetta per i piatti dentro la vaschetta della lavatrice in questo nostro articolo, ma ora vediamo come risparmiare posizionandola dentro il frigorifero.

Stiamo parlando della classica spugnetta per lavare i piatti, da mettere in uno dei vani del frigorifero. Per capire bene dobbiamo fare una premessa, infatti sono moltissime le persone che non hanno tempo di fare la spesa tutti i giorni.

Per questo motivo si comprano quantità importanti al fine settimana, per avere una scorta sempre a portata di mano. Purtroppo, i prodotti potrebbero andare a male e spesso capita di vedere della muffa che si impossessa dei vegetali o dei formaggi.

La causa è dovuta all’eccessiva umidità interna che attacca alcune tipologie di frutta e verdura, causando la manifestazione della muffa. Il trucco della spugnetta è proprio quello che aiuta a non buttare i prodotti nel cestino, perché inutilizzabili causa muffa e umidità.

Prima di tutto è importante che i cibi siano contenuti in contenitori appositi o pellicole ottimali per l’alimento, così da preservare loro dall’attacco di batteri-umidità e muffe. Subito dopo, la frutta e la verdura matura non dovranno essere messe in frigo bagnate (dopo il lavaggio) ma asciutte.

Nel cassetto dove viene riposta la frutta e la verdura, si dovrà mettere anche la spugnetta per i piatti nuova e mai usata. Se preferite potete sterilizzarla con aceto di vino bianco e poi un breve passaggio nel microonde per farla asciugare del tutto.

Si appoggia la frutta e la verdura sopra la spugnetta – o le spugnette – così che tutta l’umidità venga trattenuta e i prodotti durino a lungo. Inoltre, questa spugna è in grado di tenere i cattivi odori lontani dal vano e tutti i prodotti ne vengono preservati.