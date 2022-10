Mario Cipollini, lesioni all’ex moglie: arriva la condanna

By

E’ stato condannato a tre anni Mario Cipollini. Arrivata la sentenza per l’ex campione del mondo di ciclismo.

Le denunce da parte della donna erano arrivate nel 2017. Adesso il tribunale di Lucca ha emesso la sentenza: tre anni per Mario Cipollini, per reati di lesione e minacce nei confronti dell’ex moglie del ciclista.

Mario Cipollini: condannato a 3 anni per lesioni e stalking

Campione del mondo nel 2002, una carriera ricca di successi, e una vita piena di controversie. Le accuse di doping, proprio in relazione alla vittoria del mondiale, e adesso le gravi accuse, e condanne.

Per Mario Cipollini però, che oltre ad essere stato un enorme sportivo durante i suoi anni di attività, fino al 2005, è anche uno showman del nostro mondo dello spettacolo, i problemi negli ultimi anni hanno riguardato la sua vita sentimentale.

Nel 2017 era arrivata infatti la denuncia da parte dell’ex moglie, denunce di molestie e di lesioni per l’ex concorrente di Ballando con le Stelle. Adesso dal tribunale di Lucca è arrivata la sentenza di primo grado, che ha stabilito la condanna di tre anni.

Caso Cipollini, lesioni all’ex moglie: 80 mila euro di risarcimento

Il pubblico Ministero Letizia Cat aveva chiesto 2 anni 6 mesi per Cipollini, condannato anche per minacce all’attuale compagno della signora Landucci. Silvio Giusti infatti, calciatore professionista, riceverà anche lui un risarcimento da 5 mila euro. Per quanto riguarda l’ex moglie invece, la donna riceverà 80 mila euro da parte dell’ex ciclista.

Lo ha deciso il tribunale di Lucca, mentre gli anni di reclusione sono tre al momento. Lo sportivo era stato accusato di maltrattamenti, di lesioni, di minacce anche al compagno di Sabrina Landucci. La richiesta del pm erano state avanzate nel dettaglio per due anni per i maltrattamenti e le lesioni alla moglie, mentre sei mesi per le minacce a Silvio Giusti.

Era il 9 gennaio 2017 quando la Landucci aveva denunciato per la prima volta l’ex marito Pare che Cipollini avesse leso l’integrità fisica della donna, e anche psichica.

Durante una deposizione, l’ex moglie aveva affermato di alcune minacce pesanti da parte dello sportivo. La Landucci aveva rivelato che nel 2012 Mario gli avrebbe puntato la pistola alla testa dopo aver litigato, e che quella pistola fosse carica. La stessa ex moglie ha commentato di essere contenta, anche se il percorso è stato difficile, e che oggi è stato “un lungo giorno”.

La denuncia era arrivata dopo che Mario Cipollini, secondo Landucci, la aveva afferrata al collo in palestra davanti ad altre persone.