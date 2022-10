Metti una molletta per il bucato sull’aria condizionata: un risparmio impensabile

Come fare per risparmiare? Basterà una molletta per il bucato direttamente sull’aria condizionata e i costi diminuiranno.

Quanti costi ci sono per la manutenzione dell’auto e non solo? A volte ci si chiede se esistano dei trucchetti per poter risparmiare, rendere il mezzo più sicuro e poter anche godere degli accessori fondamentali in estate come l’aria condizionata. Oggi come oggi i consumi sono orientati verso una spesa altissima, proprio in considerazione dello scontro tra Russia e Ucraina. Le conseguenze di tale scontro sono concrete e palpabili con mano, tra il caro bollette e quello del carburante. A tal proposito vediamo insieme come una semplice bolletta da bucato può far risparmiare?

Aria condizionata accesa, quanto influisce sui consumi?

L’aria condizionata influisce sui consumi in casa, ma per quanto riguarda l’auto come bisogna considerare questo consumo? Ci sono vari studi e sondaggi in merito, ma in pochi sanno che questo strumento è un sistema di sicurezza attivo del mezzo.

Quando le temperature esterne sono torride, accendere l’aria condizionata significa poter avere un aiuto nel gestire il mezzo e la strada. Un guidatore che ha caldo ed è spossato, non è certamente concentrato e non riesce a guidare nel migliore dei modi.

Ovviamente, l’aria condizionata ha un consumo che impatta con l’auto e i suoi componenti. Questa funziona grazie all’energia che viene trasmessa dal motore, così come tutti i componenti a disposizione.

Se si accende l’aria, l’auto perde un pochino di velocità e consuma più carburante (dipende anche dal mezzo). Se si vogliono mantenere gli standard di velocità, allora si dovrà aumentare la pressione e premere l’acceleratore.

Per capire esattamente a quanto ammontano i consumi, bisognerebbe far riferimento alla tipologia di auto – strada percorsa e ovviamente velocità. È certo che si spende circa 1 Euro di carburante ogni 10 euro di rifornimento e così via dicendo.

Molletta per il bucato sull’aria condizionata per risparmiare

Risparmiare non significa non accendere l’aria condizionata e guidare nel caldo torrido. I lunghi viaggi devono comunque essere sicuri e il guidatore fresco e attento, anche quando in auto ci sono altri viaggiatori. Fermo restando che il sistema dell’aria condizionata vada controllata almeno una volta all’anno, l’aria potrebbe diventare stantia.

C’è un metodo facile e veloce che fa risparmiare sul costo del carburante (perché se l’aria non circola correttamente i consumi sono maggiori) ma anche su quello del deodorante per interni.

Basterà prendere una molletta da bucato di legno e far cadere una goccia del proprio olio essenziale preferito. Subito dopo si aggancia al bocchettone dell’aria condizionata e l’abitacolo sarà fresco, sano e profumato.

Un piccolo trucco che aiuta a guidare meglio, far tornare il buon umore e rendere il viaggio gradevole anche ai passeggeri che viaggiano in auto. Questo sistema si può adottare sempre, cambiando la molletta una volta al mese circa.