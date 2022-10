In questo ultimo periodo, si parla principalmente dei bonus per le famiglie italiane. Purtroppo, centinaia di migliaia di famiglie si trovano in difficoltà. Arrivare a fine mese si sta rivelando una vera impresa, ma nelle scorse ore è arrivato il bonus che tutti stavano aspettando: scopriamo come funziona.

Sta per arrivare uno dei bonus più sostanziosi e forti di sempre, ovvero, quello di 1800 euro. Senza dubbio le bollette di ottobre hanno messo a dura prova milioni di famiglie italiane che lottano per arrivare a fine mese. E’ sempre più difficile andare avanti, soprattutto ora che le bollette di luce e gas sono aumentate del 60%.

Gli aiuti disponibili sono sempre di meno, proprio per questo, il governo ha messo a disposizione il bonus da 1800 euro, che potrebbe dare un sostegno non da poco a milioni di persone. Attualmente sono rimasti solamente due aiuti, ovvero, l’assegno unico universale e il reddito di cittadinanza.

Il governo Meloni ha promesso che il primo potrebbe avere un aumento del 50%, mentre il reddito di cittadinanza sembra non avere più futuro. Ma ora occupiamoci di capire come funziona il bonus di 1800 euro: scopriamo di più.

Bonus di 1800 euro per le famiglie italiane

Sono tantissime le famiglie numerose che hanno dichiarato di non arrivare a fine mese a causa delle molteplici spese che ogni persona deve affrontare. Ma a soffrire ci sono anche le famiglie composte da un solo genitore. Ma sta per arrivare il bonus da €1800 che in tantissimi potrebbero utilizzare per risparmiare e coprire diverse spese.

Questo aiuto speciale è una detrazione IRPEF ed è uno dei più richiesti, infatti, è chiamato proprio bonus verde. Ma come funziona? Scopriamo come chiederlo e a chi spetta: scopriamo di più.

Bonus 1800 euro: come funziona

Questo bonus di 1800 euro riguarda tutto il verde di casa delle famiglie. A beneficiare di questo aiuto non saranno solo le ville. Inoltre, potrà beneficiarne anche il verde del terrazzo. Il bonus considera tutte le spese per sistemare le zone verdi delle abitazioni.

Potranno essere detratte diverse operazioni, ma devono essere tutte approvate attraverso le fatture. A quanto pare non c’è una scadenza a questo bonus, infatti, sarà disponibile anche per i prossimi anni. Ma precisiamo che se avete svolto dei lavori ma vendete la casa prima di riscuotere l’importo, sarà il nuovo proprietario a poter usufruire del bonus.

Senza dubbio, ricevere un aiuto così importante e forte è un grande sostegno in questo periodo di estrema difficoltà di milioni di famiglie italiane che sono costrette a far fronte ogni mese a tantissime spese.