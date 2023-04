Metti una manciata di pepe fuori di casa, cosa succede: lo stanno facendo in tanti

A cosa serve mettere una manciata di pepe fuori di casa? Il metodo degli esperti ora lo stanno facendo proprio in tanti.

Una bella manciata di pepe fuori casa per contrastare un piccolo problema, ma senza arrecare alcun danno. È un metodo messo in campo da alcuni esperti, dopo le segnalazioni e le richieste di aiuto da parte di alcuni utenti. Questo piccolo gesto aiuta a mettere a freno determinate visite, ma sempre nel pieno rispetto. Quindi a cosa serve? Facciamo chiarezza.

Pepe fuori da casa: perché lo fanno tutti?

Il pepe fuori da casa viene messo per allontanare i gatti randagi o che sono usciti dalla propria abitazione. Questo è un metodo, secondo gli esperti, non nocivo e che allontana senza problemi.

I gatti che popolano i paesi e le città sono tantissimi, soprattutto se sono nel periodo della primavera. Alcuni sono randagi e vivono la loro vita, altri invece amano farsi un giretto per poi tornare nella propria abitazione. Non arrecano alcun fastidio o danno, ma a volte si potrebbero scontrare con gli altri amici a quattro zampe che sono presenti in casa o lasciare i loro bisogni proprio sull’uscio. Poi ci sono quelli più furbi che cercano cibo oppure rovinano il giardino scavando la terra delle piante.

Una soluzione, tra le tante, che può aiutare ad allontanarli è il pepe nero. È un repellente naturale che arreca fastidio al micio: quando lo annusa inizia a starnutire e il suo odore è così acre da spingerlo a scappare via lontano. Inoltre, spaventato da questo odore, non si farà più vedere.

Altri metodi per allontanare i gatti randagi

I gatti cercano cibo e compagnia, soprattutto i randagi. Spesso in branco o comunque pronti a lottare per il loro posto, potrebbero scontrarsi – come anticipato – con gli altri animali presenti in casa. In ogni caso si possono allontanare ma con metodi rispettosi e che non arrechino loro dei danni.

La prima cosa da fare è non lasciare le buste della spazzatura, soprattutto dell’umido, a disposizione. I gatti di notte vanno alla ricerca di cibo e sono capaci di aprire le buste cibandosi di quello che trovano.

Non tutti lo sanno, ma se dentro la busta dell’umido si mette la buccia degli agrumi i gatti staranno a debita distanza. Questo trucco lo si può usare anche in giardino oppure strofinando la buccia sui vasi, così che loro non possano avvicinarsi.

Sempre in tema di odore repellente, la lavanda e il timo possono far allontanare i gatti randagi. Sono piante bellissime dall’aroma inconfondibile ma per i mici è un odore fastidioso. Stesso discorso per il caffè con un odore per loro veramente acre, tanto da farli scappare via in un istante e non farli più tornare. Insomma, per mandare via un gatto randagio non solo il pepe fuori da casa ma anche altri elementi con odori sgradevoli e particolari.