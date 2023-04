Una situazione che nessuno avrebbe mai immaginato potesse accadere ma che, invece, sfortunatamente, è successa. Al programma televisivo “Masterchef” in Spagna, sono rimasti intossicati in tanti.

È stata una delle partecipanti al programma a denunciare la cosa, raccontando sui social ciò che le era successo. Cerchiamo di capire insieme.

Masterchef Spagna, intossicazione alimentare

Grazie alla denuncia ed al racconto fatto sui social di una delle partecipanti del programma “Masterchef” in Spagna, è stato possibile risalire a tutto quanto era accaduto. Sui social, la partecipante al programma aveva raccontato di essersi sentita male dopo aver ingerito degli alimenti, mentre si stava registrando la trasmissione stessa.

Sintomi che sono stati, poi, ricondotti ad una gastroenterite e che, a quanto pare, la stessa partecipante al programma non è stata la sola a soffrirne. Sono stati ben 44 gli intossicati a fine puntata. Ma cosa è successo esattamente?

Le persone intossicate sono state immediatamente soccorse dal personale sanitario e, in tutte, sono stati riscontrati gli stessi sintomi, come dicevamo, quelli di una gastroenterite. L’episodio che si stava registrando era quello di “Masterchef Spagna” all’interno del Parco Oceanografico di Valencia.

Le autorità sanitarie della città che hanno prestato soccorso ai partecipanti del programma, hanno riscontrato intossicazione per ben 44 partecipanti, tutti sintomi riconducibili o comunque conseguenti ad una intossicazione alimentare, come hanno diffuso nella nota informativa per quanto era accaduto. Il tutto è successo durante la registrazione di una puntata del programma che, come dicevamo, si stava svolgendo all’interno del Parco Oceanografico proprio di Valencia.

44 le persone intossicate

La notizia ha iniziato a diffondersi fin da subito tramite i social. Una delle persone che stava partecipando al pranzo ha iniziato a sentirsi male dopo aver ingerito alcuni cibi. Stando a quanto riportato da “Il Corriere della Sera”, su 70 persone che stavano partecipando alla registrazione della puntata stessa, più della metà si sono sentite male e sono finite intossicate.

Si trattava, infatti, di una prova esterna del programma di cucina, in onda sulle reti spagnole e, da come è andata a finire, non è andata benissimo. A riportare la notizia, infine, sono stati poi tutti i principali quotidiani spagnoli ed anche le tv di Stato. Dalla denuncia di una delle partecipanti al programma, che ha raccontato sui social di essersi sentita male dopo aver ingerito alcuni cibi preparati nel corso della puntata registrata in esterna del programma, è partita una piccola indagine che ha portato alla scoperta di altre 43 persone che avevano, come lei, subito questa intossicazione.

Per le autorità sanitarie di Valencia, tutte e 44 le persone rimaste colpite hanno contratto gli stessi sintomi, ovvero quelli riconducibili ad una gastroenterite e, anche, ad una intossicazione alimentare.

La casa produttrice del programma, la “Shine Iberia”, ha diffuso un comunicato nel quale dichiara ed afferma che quanto accaduto nel corso di quella registrazione di puntata è stata “un’assoluta eccezione” e che “la salute di partecipanti e ospiti alla trasmissione è una priorità dei suoi promotori”.