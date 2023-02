Metti una forchetta nella serratura prima di andare a dormire: è importantissimo

By

Non tutti sanno che mettere una forchetta all’interno della serratura è molto importante. Ecco cosa bisogna fare prima di andare a dormire.

Tutti quanti noi per addentare le pietanze che mangiamo ci serviamo, laddove è possibile delle posate e se si vuole seguire il galateo ci sono diverse posate per ogni portata che sia primo, pesce, dolce o frutta.

Inizialmente, queste posate non erano come le conosciamo adesso e il loro uso ha cominciato a diffondersi sin dall’età della Pietra ma è solo grazie ai Romani che abbiamo l’uso di utilizzarle come noi conosciamo.

Forchetta: ecco come mai si utilizza nelle serrature di casa

Nonostante siano state create in antichità, nel modo in cui sono presentate adesso sono comparse solo nel ‘500 quando nelle corti più importanti cominciarono ad apparire posate pregiate.

La prima posata che fu inventata fu il coltello, per via della sua importanza nel tagliare le carni ed altri alimenti duri e poi solo successivamente furono inventati la forchetta e il cucchiaio e dopo tutte quelle per altre portate.

In Italia, inizialmente, i maccheroni non si mangiavano con la forchetta, e per questo motivo i lazzari napoletani tendevano a mangiare gli spaghetti con le mani e per questo motivo fu affibbiato loro il nomignolo di “mangia maccheroni”.

Ad oggi è impossibile pensare di mangiare qualcosa senza l’ausilio delle posate a meno che, non sia un cibo da strada come ad esempio un panzerotto o una fetta di focaccia o un panino che non richiede l’uso di questi utensili.

A cosa serve

Ma non tutti sanno che queste posate sono utili anche per altri usi diversi da quello che noi conosciamo e in particolar modo la forchetta è estremamente indispensabile da usare prima di andare a dormire.

Molte nostre case sono dotate di porte che non hanno un sistema antifurto moderno e si può optare per una soluzione economica, semplice ed efficace per evitare che i ladri ci entrino in casa.

Bisogna prendere una forchetta in acciaio e tagliarla in due, facendo in modo che rimanga la parte con le punta e dopo il suo corpo. Nella parte superiore della forchetta andiamo a incurvare le punte che andremo ad inserire nella nostra serratura.

Successivamente, con la parte del corpo della forchetta, andremo ad infilare questa in una delle strisce vacanti della testa della nostra posata e in questo modo avremo creato una barriera che impedirà ai ladri di entrare.

Ovviamente, tagliare e incurvare una forchetta a mano libera non è facilissimo e quindi è sempre meglio farsi aiutare o utilizzare degli strumenti che ci aiutano a creare questo dispositivo antifurto naturale.

Una volta fatto ciò, possiamo tranquillamente andare a coricarci e passare una buona notte senza aver paura che possano entrarci dei ladri in casa dato che abbiamo installato questo sistema antifurto fai da te.

Per quanto efficace, però, va detto che è sempre un metodo casalingo e quindi è sempre meglio tenere i propri averi, specie quelli di valore, in un posto dove sia difficilmente raggiungibile dai malfattori, qualora vengano a farci visita.