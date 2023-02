Sanremo, Salvini attacca il Festival: “Riflessione sulla gestione Rai”

Matteo Salvini commenta quanto successo durante la finale del Festival, affermando di non aver visto la finale: “Andrà fatta una riflessione sulla Rai nel complesso”.

Nella giornata di ieri le reazioni alla performance di Fedez e J-Ax aveva scatenato i partiti della maggioranza, soprattutto Fratelli d’Italia, che avevano attaccato la Rai parlando di killeraggio politico. Nella giornata di oggi le parole di Matteo Salvini sul Festival: “Non ho visto la finale, serve una riflessione sulla gestione della Rai”. Fiorello scherza sui vertici della Tv pubblica: “Fatemi vedere Coletta per l’ultima volta”.

Sanremo, Salvini contro la Rai: “Andrà fatta riflessione”

E’ stato Fiorello al termine della finale a prevedere, in maniera scherzosa (?), l’addio dei vertici Rai schierati in prima fila al teatro Ariston. Lo showman infatti intervenuto in diretta Instagram si è rivolto verso Coletta, direttore di Rai 1: “Fatemelo vedere per l’ultima volta, dov’è?”. Si, perché nella serata finale della kermesse è successo veramente di tutto, dal balletto sensuale tra Rosa Chemical e Fedez, al bacio passionale dell’artista al marito di Chiara Ferragni sul palco. Anche su questo ovviamente ha ironizzato il comico siciliano, visibilmente divertito dai plot twist che ha regalato Sanremo nelle ultime ore di spettacolo.

Meno divertito Matteo Salvini, come tutta la maggioranza. Il leader del Carroccio infatti ha riferito, a chi stamane gli ha chiesto un commento, di non aver visto la finale e di aver preferito una passeggiata in centro a Firenze con la figlia alla kermesse musicale. Il vicepremier, parlando della Rai, ha fatto sapere che una riflessione andrà fatta: “Non commento altro, sicuramente una riflessione sulla gestione Rai nel suo complesso andrà fatta”.

Ed ecco che la battuta di Fiorello diventa quasi realtà. Il governo, o almeno la maggioranza, si scaglia contro i vertici Rai, da Coletta appunto all’a.d. Carlo Fuortes.

Bignami, l’appello a Giorgia Meloni e Zelensky: tensione al Festival

Nella giornata di ieri diversi esponenti di FdI avevano chiesto addirittura le dimissioni di chi aveva, alla Tv di Stato, approvato le esibizioni di Fedez e J-Ax. Performance scaturite poi nell’appello alla legalizzazione rivolto a Giorgia Meloni con quel: “Legalizzala!” sulle note di “Maria”, e con lo strappo della foto di Bignami vestito da nazista.

Una reazione più contenuta quella di Matteo Salvini oggi, visto che nella mattinata di ieri Antoniozzi aveva risposto duramente affermando che “mai” la cannabis verrà legalizzata da questa maggioranza. Manlio Messina invece puntando il dito contro il Festival aveva parlato di Killeraggio politico, mentre Amadeus ci aveva tenuto a sottolineare come non erano stati previsti – e non sono stati effettuati – messaggi di natura politica.

Le testoni dunque non sono mancate, con il Pd che viste le reazioni spropositate ha fatto riferimento al ministero della cultura fascista, con il tira e molla dell’intervento di Zelensky – ridotto a telegramma nella notte letto dal conduttore – e al richiamo della politica nei confronti della tv pubblica, e i vertici Rai vacillano.