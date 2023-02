Forno, se lo fai alla fine di ogni utilizzo non dovrai pulirlo per settimane intere

By

Esiste un segreto per tenere il forno pulito per molto tempo. Ecco di quale si tratta e come procedere.

Uno dei momenti più amati degli italiani è quando ci si siede a tavola e si mangia una pietanza che da tempo si aspetta come ad esempio possono essere le lasagne della domenica o un bel pollo al forno con le patate.

Tutti questi piatti vedono l’utilizzo dell’elettrodomestico in questione e quindi oltre a spendere energia elettrica avremo anche bisogno di acquistare dei prodotti per la pulizia dopo che abbiamo cucinato la pietanza.

Forno: ecco come pulirlo rapidamente

Sono tantissime le leccornie che vedono l’utilizzo del forno e sono quasi sempre tra le più buone, pensiamo infatti ad una pizza rustica, ad una pizza di patate o ancora alla focaccia o ad una torna o dei biscotti.

Tutti questi prodotti, hanno bisogno di una cottura in forno e anche altri cibi, come ad esempio le uova, vengono a volte consigliate di cucinarle in forno per evitare che possano esserci problemi di salute con la frittura.

L’utilizzo di questo elettrodomestico, ci aiuta moltissimo e grazie alle funzioni presenti, possiamo gratinare le nostre verdure o far formare la crosta sulla pasta al forno o ancora riscaldare le pietanze.

Ma ogni volta che l’azioniamo e ci inseriamo uno di questi piatti, dobbiamo successivamente fare i conti con lo sporco che si annida in quanto, specie per le preparazioni più complicate, alcuni ingredienti potrebbero rimanere sulle pareti.

Questo accade, perché in cucina nulla è prevedibile e può succedere che durante la cottura qualcosa possa fuoriuscire dalla teglia e ci ritroveremo con il forno pieno di rimasugli di cibo.

Per questo, una volta cotto il nostro piatto, dobbiamo pulirlo a fondo evitando che si formano incrostazioni che rimangono a lungo su di esso e poi saranno difficili da levare con il passare del tempo.

Il metodo per evitare di lavarlo spesso

Ma molte volte, il forno non ha bisogno di una pulizia profonda, in quanto tutto ciò che abbiamo cucinato è rimasto all’interno della teglia e quindi non c’è alcuna traccia di residuo di cibi.

Però, non è detto che il forno sia pulito. Al contrario, ogni volta che azioniamo l’elettrodomestico, il pannello di vetro si sporca e quindi dobbiamo pulirlo ma esiste un modo per farlo in maniera rapida.

Grazie a questo metodo possiamo evitare di pulire il forno per settimane e basterà una passata di panno per poterlo riutilizzare una seconda volta. Per prima cosa prendiamo un recipiente e ci mettiamo dell’aceto di vino.

A parte facciamo bollire dell’acqua e dopo uniamo l’aceto a questa e l’inseriamo nel forno azionandolo per 20 minuti. Passato questo tempo, estraiamo il contenitore, facendo attenzione a non bruciarci.

Vedremo come, la soluzione sarà evaporata nel nostro forno e passando sul vetro un panno questo sarà pulito in un istante. La stessa cosa si farà all’interno del forno e nelle griglie che verranno pulite in pochissimo tempo.

Così, eviteremo di pulire a fondo il nostro forno in quanto sarà disinfettato dall’evaporazione dell’aceto e possiamo riutilizzarlo fino a 15 giorni, prima di dedicarci ad una pulizia più accurata.