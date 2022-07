Metti una foglia di alloro sotto il cuscino prima di dormire: il motivo è inimmaginabile

Alcune spezie ed erbe che si utilizzano generalmente per cucinare, in realtà posseggono anche proprietà spesso non si conoscono.

Scopriamo insieme, dunque, perché mettere una foglia di alloro sotto il cuscino prima di addormentarsi può apportare dei benefici alla qualità del sonno.

Tutti noi, nel corso della vita, siamo chiamati ad affrontare periodi di maggiore ansia e stress. Le reazioni a tale situazione variano da persona a persona, ma spesso, ciò che ne risente di più è la capacità di rilassarsi e, dunque, di trascorrere serenamente le proprie nottate.

Dormire poco e male, si sa, fa male sia alla mente sia al corpo, motivo per il quale quando ci capita di avvertire la presenza di disturbi del sonno, cronici o passeggeri, è buona norma correre subito ai ripari. Esistono molti rimedi per cercare di combattere l’insonnia, alcuni dei quali sono completamente naturali. L’alloro, in questi casi, può esserci di grande aiuto.

Riposare meglio grazie all’alloro

Tutti noi, quando cuciniamo, siamo soliti ricorrere all’utilizzo di erbe aromatiche, per insaporire e arricchire la preparazione delle nostre ricette.

Alcune di esse, tuttavia, non ci aiutano solo dal punto di vista culinario, ma anche da quello del benessere generale, apportando degli enormi benefici alla nostra salute.

Non tutti sanno, infatti, che l’alloro possiede numerose proprietà, alcune delle quali possono aiutare a migliorare la qualità del nostro sonno.

Tale spezia, infatti, è considerata sedativa, analgesica, antinfiammatoria, antimicotica e antibatterica, ed è anche un valido alleato per ridurre i livelli di stress. Una foglia di alloro posta sotto il cuscino prima di addormentarsi, dunque, può aiutarci a combattere le nostri notti insonni.

Ansia e preoccupazioni, si sa, sono tra le prime cause dei disturbi del sonno, insieme a delle vere e proprie patologie come, ad esempio, le malattie respiratorie. Conoscere e saper utilizzare al meglio le proprietà delle erbe, in alcuni casi, potrebbe essere il primo passo verso la possibilità di riposare in maniera più serena.

Piccole curiosità

Curare la propria spiritualità e alimentare la presenza di energie positive è molto importante per la nostra serenità interiore e, in questo, le erbe possono darci una grande mano.

Si dice, infatti, che una foglia di allora posta sotto il cuscino prima di addormentarsi possa aiutare anche a scacciare gli incubi e a circondarsi di energie positive.

Queste, ovviamente, sono credenze personali, ma in fondo… provare non costa nulla!