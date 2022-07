Lulù Selassié in trappola, quel dettaglio ne è proprio la conferma: non è mai finita | FOTO

La principessa Lulù Selassié torna nel mirino del gossip per un dettaglio che in molti hanno notato, che dimostra come per lei la storia con Manuel Bortuzzo non è mai finita. Ma cosa ha tradito la sua integrità?

La scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha regalato ai telespettatori diversi flirt e relazioni all’interno della casa: una su tutte quella tra la principessa Lulù Selassié e l’ex nuotatore Manuel Bortuzzo, che sono rimasti insieme anche per qualche tempo dopo la fine del reality.

I fan pensavano potessero restare insieme per sempre, ma poi Manuel ha deciso di interrompere la loro relazione. Sembra però che Lulù non abbia ancora superato la cosa, come dimostra un dettaglio in particolare.

Lulù ancora innamorata di Manuel Bortuzzo? Il segno che lascia pensare

La principessa etiope Lulù Selassié è diventata famosa in Italia grazie al Grande Fratello Vip 6, dove ha partecipato insieme alle sorelle Jessica e Clarissa.

Nella casa più spiata d’Italia, Lulù si è innamorata di Manuel Bortuzzo, l’ex nuotatore che all’inizio non dimostrava interesse ma poi si è invaghito della ragazza, iniziando una vera e propria relazione.

I due sembravano più affiatati che mai, ma poi, dopo qualche settimana dalla fine del reality, hanno annunciato la rottura. I fan disperati hanno cercato più volte spiegazioni, ma se lui si è chiuso nel suo silenzio, Lulù ha sempre detto che tutto è successo per colpa di altre persone.

Lulù non l’ha mai superata davvero, questo lo pensano anche tantissimi suoi fan, ma ora la dimostrazione più certa è arrivata.

Durante un torneo di tennis chiamato ‘Vip Master’, la Selassié senza accorgersene ha mostrato lo sfondo del suo cellulare. Indovinate di che immagine parliamo?

Lo sfondo del suo telefono🥺 https://t.co/meMvIC9oIq — Lola G. ex palomba🧚‍♀️🏊‍♂️ (@LGrullita) July 22, 2022

Lulù ha ancora come sfondo una foto sua e di Manuel, felici e sorridenti, segno che forse la rottura non l’ha ancora superata del tutto.

I fan della coppia sono impazziti: i social sono bombardati dai loro commenti, nella speranza che tra i due possa rinascere qualcosa al più presto.

Lulù Selassiè, l’amore per Bortuzzo che ancora non passa

Dopo questa ennesima dimostrazione dell’amore di Lulù per Manuel Bortuzzo, i fan sono davvero su di giri, perché è da aprile che sperano in un ritorno di fiamma.

Lulù e Manuel hanno fatto innamorare il pubblico del GF Vip 6, condotto da Alfonso Signorini. La loro storia era davvero bella, ma purtroppo pare che la famiglia di lui non apprezzasse molto la principessa.

I motivi precisi della rottura non si conoscono bene, si è parlato sia dell’intromissione della famiglia di Bortuzzo, sia del fatto che lui non fosse davvero innamorato e tante altre ipotesi.

La versione di Manuel, concisa e breve, è stata all’epoca che tra loro ci fossero differenze inconciliabili. Ma Lulù, nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo, ha confessato di essere ancora innamorata.

Lulù pensava di aver trovato l’amore della sua vita, con il quale aveva cominciato a fare progetti e a pensare al futuro: “Li sogni perchè pensi di aver trovato l’amore della tua vita. Quindi tutte le cose che ci siamo detti son tutte cose dette perchè realmente c’era l’intenzione di farlo.”.

Insomma, la principessa non si arrende e come dimostra anche il suo telefono, è pronta a riconquistare il cuore del suo amato Manuel. Ci riuscirà? Staremo a vedere, al momento da parte dell’ex nuotatore non ci sono notizie, anzi pare sia tornato a vivere da solo e in serenità la sua vita.