Metti una bottiglia di plastica nel water prima di andare a letto: è importantissimo

Prima di andare a letto, meglio mettere una bottiglia di plastica nel water: un gesto semplice ma molto molto importante.

È essenziale igienizzare e rendere il proprio WC sempre pulito, utilizzo dopo utilizzo. Il water è sicuramente una parte molto importante del bagno, usato da molte persone e con i suoi elementi che entrano in contatto diretto con la pelle del corpo. Per questo motivo, ad ogni uso andrebbe igienizzato con prodotti appositi che siano ecologici e non chimici nel pieno rispetto dell’ambiente e del pH della pelle. Se poi si desidera ottenere un qualcosa in più, allora basterà attuare il metodo della bottiglia nel water.

Come pulire il WC internamente?

Tra gli elementi più importanti all’interno di una abitazione troviamo proprio il WC, immancabile nei bagni domestici e pubblici. Come anticipato, i suoi elementi entrano in contatto diretto con parti molto sensibili della pelle e per questo andrebbe costantemente igienizzato e pulito.

Oltre a questa azione quotidiana, può capitare che a lungo andare la parte interna si ingiallisca e fuoriescano degli odori non proprio gradevoli. A questo punto è il caso di valutare alcuni metodi consigliati dagli esperti, proprio per non rovinare la ceramica e avere un bagno perfettamente pulito e profumato.

Il metodo si svolge in due step separati ed entrambi devono essere messi in pratica prima di andare a dormire, facendo in modo che si vada avanti tutta la notte. Prendere il rimedio naturale più famoso, il bicarbonato di sodio e versare un cucchiaio dentro il water aspettando che si disciolga nell’acqua. Subito dopo prendere dell’aceto di vino bianco, versarne un bicchiere e lasciare che si misceli al meglio con il bicarbonato di sodio.

Questi due ingredienti insieme formano una sostanza unica nel suo genere, in grado di sbiancare – igienizzare e profumare senza dover spendere soldi con prodotti chimici e inquinanti. Dopo pochi minuti prendere lo scopino del water, introdurlo dentro la miscela e pulire bene tutta la superficie interna.

Ora è possibile tirare lo sciacquone e passare al secondo step.

Metodo della bottiglia nel Water: bastano solo pochi minuti

Il metodo della bottiglia nel water è curioso, economico e quasi nessuno lo conosce. Gli esperti hanno spiegato come metterlo in pratica, così che si possa ripetere l’operazione una volta alla settimana.

Prendere una bottiglietta di plastica vuota e fare dei piccoli forellini – con uno spillone – sulla parte superiore. Subito dopo prendere del sapone di Marsiglia e grattuggiarlo oppure tagliarlo a piccole scaglie. Queste andranno poi introdotte dentro la bottiglietta di plastica.

Subito dopo si ha bisogno di nuovo dell’aceto di vino bianco, da versare dentro la bottiglietta in plastica sino a metà (fermarsi prima di incontrare i vari buchetti). Scuotere e miscelare bene, chiudendo la bottiglietta con il suo tappo.

Per usarla la modalità è la seguente: