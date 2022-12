Noemi Bocchi risponde alle accuse dell’ex marito sui social

Sembra proprio che la nuova fiamma di Francesco Totti abbia deciso finalmente di rompere il silenzio e di rispondere a tutte le accuse mosse dall’ex marito. Noemi Infatti ha deciso di non restare più in silenzio, ma di controbattere alle accuse scegliendo come campo di battaglia i social.

Ultimamente l’ex marito di Noemi Bocchi, attuale compagna di Francesco Totti, le ha rivolto delle accuse e delle frasi poco piacevoli. Dopo 11 anni di vita insieme i due si sono separati, ma adesso l’imprenditore fa parlare di sé e della sua ex moglie. Dopo aver diretto delle frasi spiacevoli nei confronti di Noemi, ora lei rompe il silenzio e replica sui social.

Vediamo cosa sta accadendo più da vicino e quali sono le parole di Noemi Bocchi contro il suo ex marito.

Le accuse dell’ex marito di Noemi Bocchi

Ultimamente stanno girando le voci secondo il quale l’imprenditore Romano, nonché ex marito di Noemi Bocchi, abbia parlato di lei con frasi poco piacevoli. Dopo aver condiviso 11 anni della sua vita insieme alla Bocchi, ora parlando di lei e sembra che ci siano solo frasi spiacevoli. Fino ad ora Noemi ha preferito evitare qualsiasi tipo di commento riguardo alla situazione che si era creata, ora però sembra aver cambiato idea.

Mario Caucci, ha accusato l’ex compagna di essere una manipolatrice e che ogni sua mossa ha un secondo fine. L’uomo ha raccontato un lato sconosciuto di Noemi Bocchi, accusandola di essere un’astuta manipolatrice di uomini, che per ottenere ciò che vuole farebbe di tutto. Fino ad oggi però Noemi aveva deciso di rimanere in silenzio e lasciar scorrere le parole dell’ex compagno.

Ora però ha cambiato idea e ha commentato il tutto con una storia su Instagram. Avendo però un profilo privato, la famosa storia è stata visibile solo ai pochi amici accettati sul profilo della Bocchi. Il messaggio che ha voluto far trapelare però è stato riportato dalla la testata Vanity Fair.

La risposta di Noemi Bocchi alle parole dell’ex marito

Dopo un periodo di silenzio in seguito alle accuse mosse da Mario Caucci in un’intervista rilasciata per la rivista di Alfonso Signorini, Noemi Bocchi rompe il silenzio. Sembra infatti che la nuova compagna dell’ex capitano della Roma Francesco Totti, abbia risposto con una storia alle parole del suo ex marito.

Avendo però un profilo privato la storia non è stata visibile a tutti, ma come accade in questi casi la testata Vanity Fair è riuscita a mettere le mani sul contenuto della storia. La Bocchi avrebbe infatti pubblicato un contenuto visibile 24 ore che riportava la scritta “ Grazie per questi 10 anni unici”.

Ovviamente il commento era riferito a Mario Caucci e agli anni passati insieme. Questa frase evidentemente rivolta all’ex marito era però accompagnata da una musica da circo e da diversi emoticon con le risate. Tutto ciò perciò farebbe intendere che Caucci stia omettendo qualcosa in merito alla relazione, così da poter ottenere consenso del pubblico.