350€ di aumento in busta paga per questi lavoratori: chi avrà più soldi

Ecco chi tra questi lavoratori riceverà un aumento di ben 350 euro in busta paga. Si tratta di una misura davvero inaspettata.

Facciamo chiarezza su questa nuova misura che prevede l’erogazione di ben 350 euro ad alcuni lavoratori italiani. Purtroppo non sono destinati a tutti.

A cos’è dovuto l’aumento di 350 euro

Il Natale 2022 porterà con sé ottime notizie. Una di queste è il bonus natalizio che aiuterà i cittadini italiani a far fronte alle prossime spese.

Gli italiani ne hanno davvero bisogno, perché si sa che a dicembre si spende un po’ di più rispetto agli altri mesi. E’ il momento in cui si riunisce davvero tutta la famiglia, ci si scambiano i regali e si cucina cene e pranzi indimenticabili.

Proprio per questo è fondamentale che gli italiani ricevano un sostegno ancor più grande. La crisi che stiamo vivendo in questo 2022 è una delle più forti mai viste dalla nostra generazione. Tra la ripresa dalla pandemia e lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, la nostra economia non ha avuto davvero il tempo per ripartire.

Da un momento all’altro, i prezzi sono arrivati alle stelle e adesso è davvero difficile arrivare alla fine del mese. E’ complicato per la maggior parte degli italiani andare a comprare al supermercato i beni di prima necessità e a mettere il carburante nel proprio mezzo di trasporto.

Quindi è proprio per questo che la notizia di un aumento in busta paga risulta ottima per moltissimi italiani. Purtroppo questo beneficio, però, non è pensato per tutti, ma soltanto per alcune categorie di lavoratori. Scopriamo insieme di quali si tratta.

Quali lavoratori lo riceveranno in busta paga

L’aumento in busta paga per alcuni lavoratori è frutto di un accordo tra sindacati come Fisascat CISL, Filcams Cgil e Uiltucs, assieme ad associazioni come Confesercenti, Confcommercio, Federdistribuzione.

Si tratta di un compromesso che è soltanto il primo di quelli a cui si scenderà a partire dal mese di gennaio del 2023. Il resultato di quest’accordo è un aumento una tantum nello stipendio di alcune categorie di lavoratori.

Si tratta di un beneficio che non è altro che un anticipo di quelli che vi saranno quando finalmente verranno rinnovati i contratti collettivi di categoria.

L’aumento in questione verrà recapitato ai lavoratori in due rate: la prima è quella da 200 euro, che arriverà nella busta paga del mese di gennaio, mentre la seconda è di 150 euro e verrà erogata, invece, a marzo. Per un totale di 350 euro.

Inoltre, dovrebbero essere erogati anche 30 euro in più. Ma per quali lavoratori sono previsti questi aumenti? Beneficeranno di queste cifre i lavoratori interessanti dal quarto livello di inquadramento.

Tutti gli altri, purtroppo, non potranno fare altro che attendere che anche i loro contratti nazionali vengano rinnovati e che portino con sé nuovi inaspettati aumenti. Siamo sicuri che vi saranno presto grosse novità anche per gli altri livelli di inquadramento.