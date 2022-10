Macchie e schizzi d’olio sui muri, c’è il rimedio: come rimuoverle

By

Macchie d’olio sui muri? Per rimuoverle definitivamente ti serve solo un ingrediente: ecco di quale si tratta.

Capita che sul muro finiscano le macchie d’olio mentre si cucina o si consuma il pranzo o la cena. Qualsiasi macchia che schizza sul muro deve essere immediatamente rimossa in quanto potrebbe causare danni alle pareti. Molto spesso di cerca di intervenire subito ricorrendo a metodi invasivi che rischiano solo di peggiorare il danno ed alonare le altre parti della parete. Vediamo in questa guida come cercare di eliminare le macchie di olio che rendere del tutto antiestetiche e poco igieniche le pareti della propria abitazione.

Macchie di olio sui muri: quali sono le cause?

Ad essere maggiormente interessate dal rischio che le macchie di olio finiscano sui muri sono le pareti della cucina. Proprio in questo ambiente domestico si preparano i cibi e si impiattano per servire primi, secondi e contorni a tavola. Il rischio che l’olio di oliva o di semi finisca sulla parete della cucina è molto alto. Vicino ai fornelli è facile che qualche chiazza di olio finisca sul muro.

Basti pensare a quando si apre il coperchio della pentola del sugo: può capitare che qualche macchia di olio e di sugo finisca sul muro. Oppure si pensi a quando di sta friggendo le polpette, le patatine o le crocchette, capita che qualche goccia di olio fritto finisca sul muro vicino al fornello. Ma non solo, è anche la parete vicino al tavolo ad essere maggiormente a rischio di macchie d’olio. I bambini, ma anche gli adulti per distrazione possono sporcare il muro con l’olio o con il sugo. Cosa fare?

Macchie di olio sul muro: cosa non devi mai fare

Può capitare che qualche macchia di olio finisca sul muro della cucina. Cosa fare? Immediatamente si cerca di intervenire con l’aiuto di uno panno inumidito con acqua e con un po’ di detergente multiuso o di candeggina. Niente di più sbagliato. Si commette un gravissimo ed irreparabile errore.

Sfregando il panno sulla parete, la macchia di olio si estenderà anche nelle zone vicine e la parete rimarrà visibilmente alonata. Il danno sarà ancora più evidente nel caso in cui la tinteggiatura della parete sia colorata. In questo caso il colore della tinta tenderà a perdere visibilmente intensità e la parete necessiterà di essere completamente ridipinta.

Macchie d’olio sulla parete: rimuovilo con questo ingrediente

Qual è il metodo più efficace per rimuovere le macchie di olio sulla parete? Il bicarbonato di sodio è tra le migliori soluzioni più efficaci per rimuovere le chiazze di olio sui muri. Basta preparare una soluzione di acqua e di bicarbonato di sodio, inumidire un panno e passarlo leggermente sulla parete senza strofinare troppo. Dopo aver pulito in modo delicato, risciacqua il panno e lascia asciugare il tutto.

Volendo c’è anche una alternativa per eliminare le macchie di olio dal muro: utilizzare il succo di limone. Basta vaporizzare la parete con una miscela di acqua e di succo di limone per eliminare le gocce di olio. L’importante è non sfregare la zona e passare un po’ di talco o di farina, che possono essere rimosse con l’aiuto di un pennello. Basta pulire tutto e le macchie di olio saranno rimosse completamente.