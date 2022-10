California, il terrore è finito: arrestato il serial killer dei senzatetto

By

California: arrestato Wesley Brownlee, il 43enne serial killer di senzatetto. Ha ferito una donna e ucciso sei uomini.

Un uomo di 43 anni è stato arrestato dalla polizia mentre era “a caccia” a Stockton, California, negli Stati Uniti. Wesley Brownlee è sospettato di essere l’autore di sei omicidi di uomini senza tetto. Non è stato ancora individuato un movente per tali delitti. Inoltre, l’uomo avrebbe aggredito anche una donna.

California, arrestato serial killer dei senzatetto

Wesley Brownlee, 43 anni, è stato arrestato sabato mattina dopo essersi messo “a caccia” di un’altra possibile vittima, ha riferito il capo della polizia locale Stanley McFadden in una conferenza stampa.

“Era in missione per uccidere”, ha detto il poliziotto. “Siamo sicuri di aver impedito un altro omicidio”, aggiungendo che il sospetto aveva un’arma da fuoco con sé quando è stato arrestato.

Il prossimo passo per gli investigatori sarà quello di determinare il movente dei crimini. Nell’aprile 2021, un uomo è stato ucciso a Oakland, 80 km a ovest di Stockton.

Poi, tra l’8 luglio e il 27 settembre, altri cinque uomini senzatetto sono stati uccisi in un quartiere di Stockton. Questi crimini sono stati tutti commessi in circostanze in parte simili.

Una donna, invece, è sopravvissuta a un aggressione con pistola, presumibilmente messa in atto da Wesley Brownlee. Le vittime avevano tra i 21 e i 54 anni.

Il sospettato dovrebbe comparire in tribunale martedì, come ha riferito il procuratore locale Tori Verber Salazar, aggiungendo che il suo ufficio sta esaminando le prove per determinare quali accuse saranno mosse contro di lui.

La polizia era sulle tracce dell’assassino

La polizia lo stava già tenendo d’occhio, per poi arrestarlo mentre guidava per le strade di Stockton con una pistola in mano, forse nel tentativo di “perseguitare” la sua prossima vittima.

Martedì l’ufficio del procuratore distrettuale di San Joaquin ha presentato tre accuse di omicidio, una per possesso di arma da fuoco e una per possesso di munizioni. Brownlee, che nella vita lavora come camionista, è attualmente accusato solo dei tre omicidi più recenti di Stockton.

Il pubblico ministero nel caso, Tori Verber Salazar, ha sottolineato che si aspetta di poter sporgere denuncia per altri due omicidi, oltre che per un tentato omicidio. Il sesto omicidio è avvenuto l’anno scorso a Oakland, che si trova in un altro distretto giudiziario.

La polizia chiede, inoltre, aiuto alla cittadinanza, poiché Brownlee potrebbe essere collegato ad altri crimini, secondo il capo della polizia di Stockton, Stanley McFadden.

L’arma sequestrata durante l’arresto di Brownlee è di calibro simile a quella usata nei recenti episodi di violenza. Le autorità ritengono che la stessa sia stata utilizzata per uccidere le ultime tre vittime e sono in corso test per verificare se l’arma da fuoco è stata usata anche per gli altri tre delitti.