Macchie di olio sul pavimento, come toglierle nel giro di qualche secondo

Ecco un metodo infallibile per levare le macchie di olio dai pavimenti. Vi spieghiamo come fare per eliminarle del tutto in pochissimo tempo.

Molto spesso accade che durante la preparazione delle nostre pietanze o quando stiamo andando a condire i nostri piatti qualcosa ci cada per terra e quindi siamo poi costretti a ripulire il pavimento.

Sebbene determinati ingredienti non tendono a creare molti problemi e si possono rimuovere facilmente con uno straccio o un foglio di scottex ci sono altri ingredienti che risultano insidiosi da rimuovere.

Olio, tra ricchezza e superstizione

Uno di questo è l’olio extravergine d’oliva che per via della sua viscosità e alla sostanza grassa contenuta al suo interno risulta molto difficile da rimuovere senza che si formino macchie sul nostro pavimento.

Ci sono anche delle superstizioni legate alla caduta di olio sul pavimento. Secondo queste quando l’olio, in particolare quello extravergine d’oliva cade sul nostro pavimento, non è un buon segnale.

Pare che, la caduta anche di una sola goccia di questo ingrediente per terra significherebbe che la sfortuna è dalla nostra parte e maggiore è la qualità dell’olio e maggiore sarà la sventura.

Questo perché da sempre l’olio è visto come simbolo di ricchezza e prosperità dato il suo costo elevato e anche per al simbologia che ha avuto nel corso degli anni nelle religioni basti pensare che nella religione cristiana e cattolica è simbolo di pace e di rinascita.

Nell’antica Grecia, invece, la nascita dell’ulivo da cui si ricava appunto l’oliva e l’olio che ne deriva è da attribuire alla dea Atena ed era considerato un dono proficuo in quanto da questo albero si potevano ottenere altri doni.

Quindi proprio per via del suo aspetto sacrale e il suo significato simbolico e di valore quando cade anche una sola goccia per terra solitamente si cosparge del sale su di esso come protezione dagli eventi negativi.

Come togliere le macchie di olio dal pavimento?

Qualora dovesse accidentalmente caderci potrebbe danneggiare il nostro pavimento quindi bisogna subito coprire l’olio con una sostanza che tenda ad assorbire la sostanza liquida.

Quindi va bene sia la farina che il sale, come anche il bicarbonato, la segatura, la carta assorbente e se abbiamo gatti in casa anche della sabbia per la loro lettiera in quanto ha un enorme capacità di assorbire i liquidi.

Una volta lasciata la sostanza sull’olio e questo è stato assorbire, dopo aver rimosso accuratamente i cocci di vetro qualora si sia infranta la bottiglia che lo conteneva, si può procedere con la pulizia del pavimento.

Questo avviene tramite una soluzione che andremo a creare e che è tra le più efficaci che ci possano essere. Bisogna diluire del sapone per i detersivi con dell’acqua in quanto essendoci dell’olio, serve qualcosa che va a sgrassare la sostanza liquida in questione.

Non tutti i pavimenti però possono reggere l’aggressività del sapone per le stoviglie e quindi si può utilizzare anche del sapone di Marsiglia e strofinarlo con dell’acqua sulla macchia di olio.

Terminato lo strofinamento, risciacquare la parte interessata con dell’acqua e aceto e ripetere l’operazione più volte finché la macchia d’olio non sarà completamente sparita dal nostro pavimento.

Si può sostituire l’aceto anche con del succo di limone, che come gli altri ingredienti ha un alto potere sgrassante ma bisogna star attenti alle superfici di marmo. Qualora avessimo questo tipo di mattonelle nelle nostre abitazione evitare l’aceto e il succo di limone in quanto sostanze acide.

In sostituzione potremmo utilizzare dell’acqua ossigenata, mentre se il nostro pavimento è in parquet allora bisogna immediatamente gettare sull’olio una sostanza che assorba l’olio e procedere con l’utilizzo del sapone di Marsiglia o in sostituzione con dell’acqua e bicarbonato.

Seguendo questi consigli, le macchie di olio sui nostri pavimenti spariranno del tutto.