Metti le arance nel congelatore, il segreto delle casalinghe esperte: cosa accade

Arance nel congelatore, mai sentito parlarne? Questo è un segreto delle casalinghe esperte e quello che si ottiene è formidabile.

A cosa serve mettere le arance dentro il congelatore? Ci sono dei segreti che le casalinghe conoscono da tempo e non hanno mai rivelato. Grazie al web e le condivisioni, ci sono delle maghe della cucina che hanno voluto divulgare questo bellissimo metodo da mettere subito in pratica. Cosa servono? Delle arance e un congelatore per arrivare a qualcosa di veramente grandioso e molto interessante. Scopriamolo insieme.

A cosa servono le arance nel congelatore?

Con solo 4 arance congelate si può realizzare qualcosa di veramente particolare, oltre che buono. Questa è infatti la base per la realizzazione di una torta casalinga dal profumo di agrumi con un insieme di ingredienti delicati che solleticano il palato di adulti e bambini.

Non solo, con questo metodo durante la preparazione si sprigionerà una fragranza per tutta la casa. Il primo step è quello di congelare le arance e per fare questo sarà necessario:

4 arance

Bicarbonato di sodio

Acqua

Prendere una boule media e versare dentro l’acqua con il bicarbonato, subito dopo inserire le arance e lasciarle all’interno 5 minuti almeno. Prendere del sale e strofinarlo sulla buccia dell’arancia con l’aiuto delle mani per eliminare ogni tipo di batterio o impurità. Prendere le arance e lavarle sotto il getto di acqua corrente. Una volta asciutte si possono mettere direttamente dentro il congelatore per 12/24 ore.

Cosa realizzare con 4 arance congelate

Per realizzare una torta buona e profumata si possono prendere le arance che sono state congelate. Le stesse dovranno essere grattugiate, dopo che sono state a temperatura ambiente per circa 10/15 minuti.

Tutto quello che è stato grattugiato viene inserito in una boule media/grande e si preparano i seguenti ingredienti:

Zucchero 200ml – mezzo bicchiere

Zucchero vanigliato – una bustina

Olio – mezzo bicchiere 200ml

Versare lo zucchero vanigliato all’interno della boule sopra le arance grattugiate, poi lo zucchero e mescolare energicamente con la spatola. Subito dopo si aggiunge l’olio e si mescola ancora con la spatola.

Poi bisogna prendere:

Burro 180 grammi

Zucchero mezza tazza (200ml)

Semola di grano ½ tazza da 200 ml

Lievito in polvere una bustina

Farina ½ tazza da 200ml

Versare le polveri all’interno di un’altra boule e poi mescolare sino a quando non si ottiene un composto omogeneo. Prendere una tortiera e spalmare il burro, versare 1/3 delle polveri e livellare. Subito dopo versare il composto delle arance per metà, coprendo con quello che resta delle polveri e delle arance strato dopo strato.

Per sigillare il tutto basterà grattugiare del burro in superficie, cuocendo in forno per 45 minuti a 180°. Il risultato? Una torta di arance congelate buonissima.

Questa è una torta ottima per l’estate, oppure per accompagnare un te caldo in inverno conquistando il cuore dei grandi e il palato dei bambini.

Il consiglio degli esperti: non lasciare le arance nel congelatore per più di 24 ore.