Svelato il segreto per far profumare la tua lavatrice come il primo giorno

È possibile far profumare la lavatrice proprio come il primo giorno? C’è un segreto e grazie agli esperti ora si può usare immediatamente.

Quando si acquista una lavatrice nuova, il profumo del bucato dopo il lavaggio è buonissimo. Man mano che si usa, ci sono alcuni fattori che portano ad uno sgradevole odore di muffa e di umido che deve essere immediatamente contrastato. Ci sono delle cause che bisogna conoscere e poi c’è un trucco svelato dagli esperti, ottimale per riportare l’interno della lavatrice come nuovo con capi profumati lavaggio dopo lavaggio.

Cattivo odore in lavatrice, quali sono le cause

Quando la lavatrice è nuova, appena comprata dal produttore, il suo odore sarà perfetto e i capi verranno restituiti lavati e profumati. Man mano che si va avanti con l’uso, le guarnizioni e il cestello sono sempre a contatto con l’umidità che forma la muffa e quell’odore sgradevole che intacca le fibre.

Anche se tutto varia da caso a caso, possiamo dire che questo odore è dato in particolar modo:

Dalla formazione della muffa tra le guarnizioni interne

Dallo sporco causato dai detriti di detersivo all’interno del cassettino

Utilizzo di dosi di detersivo massicce con lavaggi giornalieri a basse temperature

Filtro da sostituire

Sportellino della lavatrice sempre chiuso impedendo il ricircolo dell’aria.

Tutti questi fattori portano ad un accumulo dei batteri e alla formazione del cattivo odore in lavatrice (oltre che sui capi lavati).

Il rimedio per far profumare la lavatrice come fosse nuova

È importante pulire e salvaguardare l’elettrodomestico, così che sia pulito come quando è stato portato a casa dal produttore. Rimuovere muffa e odori sgradevoli è possibile, ma è meglio non usare dei prodotti chimici che possono rovinare le guarnizioni e successivamente i vestiti.

Moltissime persone usano la candeggina per la pulizia della guarnizione in gomma interna, basterà infatti aiutarsi con un panno umido oppure una spugna e rimuovere tutto lo sporco che si è accumulato nel tempo. Subito dopo è necessario lasciar asciugare sino a quando tutta l’umidità sarà completamente sparita.

Il rimedio che gli esperti consigliano si basa su soli ingredienti naturali, con un mix di sicuro interesse che si traduce in:

Acqua Naturale 3 litri

Acqua ossigenata 250ml

Succo di Limone 60 ml

Mescolare tutti e tre gli ingredienti insieme, sino a quando non si avrà una sostanza liquida unica. Subito dopo si prende un panno e si inumidisce con la soluzione per poi passarlo all’interno della guarnizione. È una miscela naturale e interessante, perché pulisce al meglio tutto lo sporco incrostato che sviluppa quell’odore nauseabondo.

Non solo, la soluzione può essere anche versata all’interno del cestello per avviare un ciclo di lavaggio a vuoto, preferendo i 90°C. Ricordarsi poi – a termine lavaggio – di lasciare lo sportello aperto per fare in modo che l’elettrodomestico asciughi e che l’umidità scompaia.