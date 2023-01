Aggiungi subito questo e non stirerai neanche una camicia mai più

Stirare è il più grande incubo delle casalinghe di tutto il mondo, soprattutto stirare le camicie è una vera e propria tragedia, perché l’atto in sé richiede parecchia attenzione e cura dato che un singolo errore, anche se soltanto di distrazione può rovinare irrimediabilmente la camicia.

Siamo tutte d’accordo col dire che tra tutte le mansioni casalinghe questa è la peggiore sia in estate che in inverno. Eppure fa piacere indossare una camicia stirata, pulita e profumata, perfetta al 100%.

Chiedere a qualcuno di stirare al posto nostro è troppo perché richiede una spesa che tutti possono affrontare, uscire con i vestiti non stirati non è certamente una soluzione adeguata. Per cui non rimane che rimboccarsi le maniche e procedere e buon divertimento.

La stiratura perfetta, indicazioni per sistemare bene le camicie

Per ottenere un buon risultato in fretta si consiglia di usare il ferro a vapore soprattutto se la camicia è tanto stropicciata. In questo caso poi è meglio bagnarla prima con uno spruzzino riempito magari con dell’acqua distillata che fa miracoli.

Dopo aver stirato il colletto si passa ai polsini, che vanno stirati da entrambi i lati attentamente eliminando le pieghe. A questo punto si passa alle maniche che devono essere posizionate ben distese, per poi passare al dietro. La parte delle spalle si infila dentro il finale dell’asse da stiro per procedere in totale sicurezza senza tralasciare nulla e si rispettano le cuciture.

Come stirare bene anche la parte dei bottoni

Sempre usando la forma dell’asse da stiro si vanno a stirare le parti anteriori dell’indumento, compresa quella dei bottoni, qui si deve procedere con grande attenzione girando e rigirando il ferro da stiro con la punta facendo lo slalom tra i bottoni per effettuare una stiratura perfetta ed evitare i danni.

Una volta finito si deve scegliere cosa fare con la camicia, se appenderla alla gruccia oppure conservarla direttamente nell’armadio piegata. In questo caso bisogna dire che non c’è un metodo migliore rispetto ad un altro, per cui si può fare sia l’una che l’altra cosa senza avere paura di sbagliare. C’è chi preferisce appendere la camicia alla gruccia e chi piegarla, è indifferente.

Stiratura facilitata, ecco il prodotto miracoloso che si prepara in casa

La stiratura spiegata in questo modo, quindi in teoria, sembra essere facilissima. Non appena però si passa alla pratica arrivano i problemi, i disagi e così via. In poche donne riescono a stirare veramente bene. Se si vogliono ottenere dei risultati incredibili si consiglia di creare una soluzione veramente miracolosa che rende il processo di stiratura molto semplice a chiunque anche a coloro che sono molto impacciate nelle faccende domestiche.

Per cui si mettono insieme mezza tappa d’acqua, un cucchiaio di aceto, un cucchiaino di balsamo per i capelli, si gira tutto insieme finché la soluzione non è omogenea, poi si versa la soluzione dentro uno spruzzino e la si utilizza per inumidire i capi da stirare che non vanno stirati con l’asse da stiro ma lasciati appesi. La pesantezza della soluzione andrà a risolvere il problema della stiratura in pochi secondi.

Attenzione perché non bisogna eccedere con le quantità del prodotto altrimenti la camicia si bagna in eccesso e poi bisogna attendere che asciughi naturalmente per non andare a creare delle altre pieghe stendendola o asciugandola con il phon e così via.

Consigli

Il consiglio per tutte coloro che utilizzano l’asciugatrice per asciugare i panni in inverno come anche nelle altre stagioni è tirarli fuori non appena asciutti. Se vengono piegati mentre sono ancora caldi, sono perfetti e possono essere direttamente sistemati dentro l’armadio senza bisogno di utilizzare il ferro da stiro.