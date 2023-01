Metti il borotalco nell’aspirapolvere: non riconoscerai più casa tua

Usando il borotalco nell’aspirapolvere avremo una casa molto profumata. Ecco come fare peer utilizzare al meglio questo metodo.

La nostra casa è il tempo dove passiamo la maggior parte della nostra vita e quindi ci dedichiamo con tutti noi stessi alla sua cura, cercando di renderla più perfetta possibile con le faccende domestiche.

Accade però, che nonostante passiamo tante ore a fare pulizie, nell’aria si disperdono dei cattivi odori che possono nascere da vari fattori quali la cottura di cibo, le esalazioni fognarie, dell’aria viziata e così via.

Borotalco: ecco perché è utile inserirlo nell’aspirapolvere

Per questo, compriamo alcuni profumatori che si possono trovare in varie forme dai classici bottiglioni con le stecche di legno, fino alle candele profumate, gli spray automatici e il pot-pourri.

Ci sono anche metodi naturali, come la presenza di piante e fiori che rilasciano, in modo naturale, il loro profumo e chiedono una manutenzione per far in modo che non appassiscano.

Ma non tutti sanno che esiste un prodotto che può rendere profumata la nostra casa per via delle sue sostanze profumate e che abbiamo quasi tutte nelle nostre case utilizzandolo per un altro scopo.

Stiamo parlando del borotalco, prodotto per l’igiene e la cura della persona inventato in Italia da un chimico inglese verso la fine dell’800 e che è diventato un prodotto di gran successo commerciale.

Inizialmente messo in commercio in un barattolo di latta che poi divenne di plastica, negli anni ’50 del ‘900 ebbe un enorme diffusione grazie anche alle pubblicità in onda nel Carosello della Rai.

Questo prodotto si presenta come una polvere bianca e molto fine la cui origine è mineraria e ha tra le sue proprietà quella di essere antitraspirante, sbiancante e assorbente e grazie alla presenza di acido borico è antisettico e lenitivo per le irritazioni cutanee.

Questa polvere però, è stata utilizzata in ambito casalingo anche per levare le macchie di unto dai nostri capi di abbigliamento e anche per il lavaggio dei vetri che con il suo ausilio diventeranno lucidi e splendenti.

Come utilizzare il borotalco

Ma, non tutti sanno che mettendola nella nostra aspirapolvere questa sprigionerà il suo odore tipico e si disperderà in tutta la casa, lasciando un inebriante profumo che si farà più intenso, ora dopo ora e rendendo la nostra abitazione profumata.

Prima di tutto bisogna scegliere il borotalco che più ci piace, anche se la maggior parte di essi hanno un odore molto simile, a seconda dei marchi cambia l’intensità di profumo rendendolo più aggressivo o delicato.

Dopodiché cospargere almeno un cucchiaino e mezzo di borotalco sul pavimento e aspirare con l’aspirapolvere la sostanza fin quando non sarà completamente assorbita e non rimarrà nessuna traccia.

In questo modo, l’aspirapolvere tratterrà tutto il borotalco e quando andremo a passarla nelle stanze della nostra abitazione questo si sprigionerà dando vita ad un profumo inconfondibile e piacevole.

Bisogna però fare molto attenzione, perché potrebbero esserci alcune persone che tendono ad avere un allergia per le polveri e di conseguenza anche il borotalco potrebbe creare loro problemi.

Quindi, prima di procedere, accertarsi che l’operazione possa essere svolta senza recare danno a nessuno e solo così potremo avere una casa profumata avendo utilizzato un metodo economico e alla portata di tutti.