Al Bano, sai perché porta sempre il cappello? Finalmente svelato il motivo

Al Bano Carrisi, ecco la risposta alla domanda che tanti si sono fatti in questi anni: perché il cantante pugliese porta sempre il cappello? Svelato il curioso ed emozionante motivo.

Ti sei mai chiesto perché il cantante di Cellino San Marco indossa sempre un cappello? Non può proprio separarsi dal suo irrinunciabile accessorio per questa ragione.

Al Bano Carrisi, arriva la rivelazione inaspettata

Cantante amatissimo, tra le voci più belle che ha l’Italia nella sua scuderia discografica, Al Bano Carrisi continua ad attirare l’attenzione mediatica. Ha una carriera più che trentennale alle spalle fatta soltanto di grandi successi.

La sua vita professionale, la sua vita da artista, non ha mai subito una crisi o un momento di stand by eccetto che nel periodo del Covid-19 che è stato un momento disastroso sotto ogni punto di vista per tutti, anche per gli artisti come Al Bano che hanno dovuto sospendere i loro concerti per il rispetto delle restrizioni imposte dallo Stato italiano.

Dopo un periodo di stop forzato, il cantante di Cellino San Marco è tornato però in giro, non soltanto in Italia ma anche nel mondo, insieme a Romina Power per portare la musica italiana anche nei posti più lontani.

Apprezzato non solo per la sua voce ma anche per la sua umiltà e generosità, Al Bano, in una intervista fa una confessione inaspettata rispondendo alla curiosità di migliaia di suoi fan che da sempre si chiedono: perché indossa il cappello e non lo toglie mai? Ecco la ragione.

Perché il cantante pugliese indossa sempre un cappello

Facci caso: hai mai visto Al Bano Carrisi senza il suo cappello? In ogni intervista, in ogni apparizione pubblica, in ogni ospitata televisiva e ad ogni concerto, l’artista di Cellino San Marco indossa sempre un copricapo.

Che sia di Panama bianco, colorato o in velluto, ha sempre la testa coperta: come mai? Al Bano Carrisi non riesce a separarsi da questo accessorio che per lui è irrinunciabile.

A svelare la motivazione è proprio l’artista di Cellino San Marco che in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Simona Ventura ha voluto soddisfare la curiosità che da anni suscita l’interesse dei suoi tantissimi fan.

Sebbene inizialmente abbia scherzato con la ex moglie di Stefano Bettarini dichiarando che il copricapo gli serve per nascondere i capelli che per via dell’età diventano sempre più radi, in realtà la ragione ha un significato molto più profondo ed emozionante.

Per Al Bano indossare il cappello è una tradizione di famiglia ma soprattutto una sorta di legame spirituale con il suo adorato papà che da un po’ di anni è venuto a mancare. Il signor Carmelo, uomo dai solidi valori familiari, dall’etica e dalla morale indiscutibile, è stato il punto di riferimento nella vita di Al Bano Carrisi.

Anche il padre del cantante indossava sempre un cappello e per rendere omaggio alla sua memoria, il figlio ha deciso di continuare questa tradizione. Indossare il cappello lo fa sentire spiritualmente più vicino al suo amatissimo papà.

Famiglia e tradizione: l’artista emoziona i suoi fan

Dunque non una scelta banale dietro la decisione dell’artista di indossare sempre un copricapo. Ha una collezione vastissima di cappelli, Al Bano Carrisi, che adora sfoggiare in tutte le occasioni.

Sai che cosa ha fatto di recente? Si è privato di uno dei suoi cappelli preferiti per una ragione ben precisa, per sostenere una causa sociale importante.

Come ha fatto sapere Charitystars, l’artista di Cellino San Marco ha voluto donare il suo cappello, un panama bianco che ha anche autografato, per la ONLUS History Life, una associazione che si occupa della tutela e della valorizzazione della cultura e dell’arte.

Il gesto di Al Bano è stato apprezzato da tutti. La generosità del cantante è solo una delle sue tante qualità che ancora oggi lo rendono amatissimo dal pubblico.