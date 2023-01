Milano: uomo ferito con colpo d’arma da fuoco

Durante i festeggiamenti nella notte di Capodanno, un ragazzo di 25 anni è rimasto ferito a Milano.

Raggiunto da un colpo di arma da fuoco nella zona sul – ovest della metropoli, è stato trovato gravemente ferito dai Carabinieri e ora è caccia all’aggressore.

Uomo ferito a Milano

Durante la notte di Capodanno un uomo di 25 anni è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre era in un locale di via Giambelino.

La persona che ha sparato si è subito data alla fuga e sul caso sono a lavoro le forze dell’ordine.

Nono si conoscono ancora i dettagli di questa vicenda, tuttavia sembra che il ragazzo non sia un pericolo di vita, tuttavia le sue condizioni sono gravi poiché l’ambulanza avvisata da coloro che erano presenti nel locale durante la serata di Capodanno, lo ha trasportato in ospedale in codice giallo al Policlinico, dove attualmente è ricoverato.

Le indagini

Sul posto sono giunti i Carabinieri di zona, che hanno interrogato i presenti per cercare di delineare i contorni del tentato omicidio. Non si hanno informazioni sul killer, che si è dato immediatamente alla fuga e ora si indaga sulla posizione del ragazzo per capire se avesse collegamenti o conti in sospeso con la criminalità locale.

Non si conosce l’esatta dinamica, sembra però che il fatto si avvenuto all’interno del locale e il colpo abbia raggiunto il 25enne ad un braccio.

IN AGGIORNAMENTO