Metti una molletta in frigo: potrebbe risolverti questo fastidioso problema

Tra i trucchi della nonna che forse non conosci, c’è quello di mettere una molletta nel frigorifero. Il risultato ti sorprenderà.

Avere una casa in ordine e profumata è il desiderio di molti. Per fortuna esistono delle soluzioni, come quelle che prevedono una semplice molletta, che possono aiutare.

Molletta: il trucco della nonna che non conoscevi

Una molletta è un oggetto semplice eppure in grado di facilitare la vita in molte occasioni: serve per stendere la biancheria, per raccogliere più fogli di carta insieme e tanto altro. La molletta veniva adoperata anche dalle nostre nonne per un rimedio che, agli occhi dei più potrebbe sembrare insolito.

Ad esempio, una molletta può essere messa dentro il frigorifero. Quest’ultimo è un elettrodomestico fondamentale per tutte le famiglie. Al suo interno vengono conservati i cibi ecco perché deve essere quanto più possibile pulito e in ordine. La frutta e la verdura, per esempio, andrebbero conservate in basso, le bottiglie dove c’è l’apposito alloggiamento, come pure le uova.

Ogni cosa ha il suo posto perché così gli alimenti verranno preservati e non si deterioreranno. Una molletta sarà fondamentale per mantenere ben chiuse, ad esempio, le buste dell’insalata aperte e non finite. Grazie alla molletta potranno essere anche appese sotto la griglia per risparmiare spazio nel tuo elettrodomestico.

Perché metterla in frigorifero

Una classica molletta da bucato in legno può essere messa nel frigorifero. Lo scopo è quello di far profumare l’elettrodomestico. Prima di inserirla nel frigorifero è necessario spruzzare dell’olio essenziale proprio nelle pinzette. Poi, la molletta va messa agganciata ad una delle grate del frigo o comunque libera di sprigionare il suo profumo. Noterai quanto l’aria del frigo si profumerà dolcemente.

Questo trucco potrà essere utilizzato anche in automobile. Le mollette vanno messe proprio vicino il bocchettone dell’aria condizionata.

In aggiunta, la molletta potrà servire anche per mantenere l’ordine. Se metti due mollette attaccate alle grate, ad esempio, potranno essere utili ad evitare che le bottiglie rotolino via. Il rotolio eviterà che le bottiglie possano rompersi e ci sarà più spazio per le altre cose.

Tra gli altri usi insoliti delle mollette, spicca il fatto di adoperare una molletta per poter piantare un chiodo nel muro. In questo modo, il lavoro sarà preciso ma si eviterà anche di farsi male o colpirsi un dito.

Ecco dunque, che dovrai essere pronto a ricrederti circa l’uso delle mollette: non serviranno soltanto a stendere la biancheria. Per questi scopi, comunque, sarebbe meglio adoperare quelle classiche in legno e non quelle in plastica. Oltre ad essere più igieniche e performanti, sono anche più resistenti. Soprattutto se si utilizzano le mollette per profumare, lo scopo si raggiunge soltanto con quelle in legno che sono porose e assorbono il profumo rilasciandolo.