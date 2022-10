Melissa Satta torna single, l’annuncio ufficiale sui social

L’ex velina Melissa Satta annuncia la fine della sua relazione sui social network, con un messaggio chiaro e conciso, senza dare troppe spiegazioni. Ecco cosa ha scritto.

Melissa Satta ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Mattia Rivetti, imprenditore con il quale stava da due anni e che sembra essere uscito definitivamente dalla sua vita.

Lo fa con una storia pubblicata su Instagram, senza sfoghi particolari o spiegazioni, ma con una frase breve e concisa, che mette a tacere tutti i gossip possibili. Ecco cosa ha scritto l’ex velina e chi è il suo, ormai, ex compagno.

Melissa Satta torna single: l’annuncio chiaro su Instagram

Sembrava aver ritrovato la felicità Melissa Satta dopo la rottura con il suo ex marito Kevin Prince Boateng: l’ex velina, infatti, aveva iniziato una storia con Mattia Rivetti due anni fa, imprenditore italiano lontano dal mondo dello spettacolo.

Poche volte li abbiamo visti insieme, ma sembravano davvero felici. Oggi, però, arriva l’annuncio ufficiale della rottura e non da qualche rivista di gossip, bensì proprio dalla diretta interessata.

Infatti, tramite una storia pubblicata sul suo profilo, Melissa ha annunciato la fine della relazione con Rivetti, semplicemente con una frase semplice e concisa:

Dopo quasi 2 anni la mia relazione è giunta al termine. Grazie, Melissa

Niente spiegazioni, sfoghi o parole inopportune, solo la pura e semplice verità, riservata proprio come è stata questa storia d’amore, lontana da qualsiasi pettegolezzo.

Anche in quest’annuncio, si percepisce chiaramente la voglia di rispetto per la sua privacy, che Melissa Satta in questi due anni ci ha tenuto a difendere a denti stretti, dopo quello che aveva già trascorso sia con Boateng che con il suo ex Bobo Vieri anni fa.

Melissa Satta e Mattia Rivetti, chi è il suo ex fidanzato

Dopo la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng, Melissa Satta due anni fa aveva ritrovato l’amore con Mattia Rivetti, imprenditore conosciuto grazie agli amici Renzo Rosso e la compagna Arianna Alessi.

Dopo la separazione dall’ex marito, Melissa si sentiva di nuovo felice: il nuovo compagno aveva 34 anni, nipote dell’imprenditore Carlo Rivetti, proprietario di un noto brand di abbigliamento sportivo.

Una relazione durata due anni, vissuta sempre lontano dai riflettori, come volevano entrambi, anche se i paparazzi sono riusciti a beccarli qua e là, mostrando alcune foto dei due insieme.

L’ultima volta che sono stati visti d’amore e d’accordo è stata quest’estate, in Sardegna, dove i due hanno trascorso insieme le vacanze.

Inoltre, in un’intervista con la rivista Chi di Alfonso Signorini, Melissa Satta aveva rivelato che con Rivetti avevano anche pensato di avere un figlio insieme.

Chissà cosa è accaduto, nessuno se lo spiega visto che la Satta intende rimanere riservata. Forse, chissà, un giorno rivelerà ai suoi fan qual è stato il motivo della rottura, per il momento pare intenda viversi questo momento (giustamente) da sola, senza lasciare nessuna dichiarazione.

Intanto, tutti attendono le parole di Mattia Rivetti, che al momento non ha rilasciato nessuna comunicazione riguardo alla rottura. Arriveranno? Data la sua riservatezza forse no, ma staremo a vedere.