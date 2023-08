Metti 3 chicchi di uva in un vaso pieno di terreno: cosa succede 10 giorni dopo

Cosa succede se metti 3 chicchi di uva in un vaso pieno di terreno? Ecco ciò che accade dopo soli 10 giorni.

In tanti stanno provando questo sistema: mettere 3 chicchi di uva all’interno di un vaso contenente terreno. Cosa accade a distanza di 10 giorni? Scopriamolo insieme.

Uva, tutte le proprietà di questo incredibile frutto

L’uva è un frutto non solo delizioso ma anche tanto salutare, lo sapevi? Fonte naturale di vitamine e sali minerali, è un ingrediente straordinario per prenderci cura del nostro corpo.

Eppure, sono pochissime le persone che conoscono davvero le virtù dell’uva. Oggi le scopriamo insieme. Innanzitutto, è necessario fare una distinzione tra uva da vino e uva da tavola.

La prima subisce un trattamento e un processo di lavorazione particolare, ed è coltivata proprio per ricavarne quel nettare delizioso che è il vino. La seconda invece è quella destinata al consumo, dolce ma meno calorica rispetto alla prima.

Sia l’uva nera (include varietà di colore rosso-rosa-viola) che quella bianca (include varietà di colore verge-giallo), sono ricche di fibre, potassio ma anche di alcuni fitonutrienti come il resveratrolo che ha proprietà antiossidanti in grado di proteggere il nostro organismo dall’insorgenza di patologie cardiovascolari e articolari.

Ma non è tutto. L’uva è anche ricca di vitamina A, C e B6 che contribuiscono a rinforzare il nostro sistema immunitario ma anche a proteggere cuore, fegato, polmoni e altri organi vitali.

Ecco un elenco di altri benefici che il nostro organismo può ottenere semplicemente consumando uva. Questo frutto garantisce:

energia immediata;

protezione di fegato e reni;

protezione contro l’insorgenza di diabete e ipertensione;

corretto transito intestinale.

Perché dunque non iniziare a introdurre l’uva nella nostra dieta? Le sue virtù nutrizionali sono incredibili. Sai che potresti avere questo frutto a tua disposizione anche sul balcone di casa? Ecco come.

Cosa succede se metti 3 chicchi di uva in un vaso pieno di terreno

L’uva è davvero un frutto delizioso che mai dovrebbe mancare nella nostra dieta. Eppure, spesso si fa fatica a reperirla a causa dei costi talvolta troppo elevati.

Se anche tu adori questo frutto e non puoi farne a meno, allora dovresti provare questa tecnica: cosa succede se metti 3 chicchi di uva in un vaso pieno di terreno? Ecco la risposta: in poco tempo, riuscirai a far crescere una piccola vite in casa!

Proprio così. Potrai vedere crescere l’uva sul tuo balcone, sul terrazzo o addirittura all’interno di quel vaso poggiato sopra la finestra. Questa soluzione è perfetta per chi non dispone di giardino od orto ma non vuole rinunciare alle proprietà di questo straordinario frutto.

Di solito, l’uva per crescere bene ha bisogno di spazi ampi ma con i giusti consigli, può sopravvivere e anche bene, persino all’interno di un vaso. Tutto ciò che devi fare è procurarti 3 chicchi di uva che andrai a mettere in un vaso di dimensione piuttosto grandi, riempito con terreno che dovrà essere però fertilizzato. A questo proposito, puoi utilizzare gusci di uova o bicarbonato per realizzare un compost naturale ma soprattutto efficace.

Ricorda che l’uva cresce bene se il terreno non è troppo acido: il pH deve essere sempre tra 5 e 6. Attenzione anche alla modalità e frequenza di irrigazione. Questa pianta non ama ricevere troppa acqua e quindi mantenere il terreno troppo umido non è mai una buona idea.

Altra raccomandazione: scegli il posto in cui vuoi che la tua pianta cresca e non spostarla più da lì: cambiamenti di luogo che spesso presentano temperature differenti, possono influenzare la crescita della pianta.

Se seguirai con attenzione questi consigli, vedrai che far crescere l’uva in vaso, sarà davvero semplice! Sai invece cosa succede se metti 3 semi di pomodoro in un chicco di uva? Crescerà in pochissimi giorni una pianta particolare con dei frutti altrettanto particolari: in parte uva e in parte pomodori!

Questo è un esperimento molto semplice che puoi provare. Avrai bisogno sempre di terreno fertilizzato da bagnare una volta ogni 3 giorni: vedrai i risultati dopo soli 10 giorni.

Visto come è semplice fare crescere l’uva in casa e realizzare i cosiddetti innesti? Con un po’ di pratica e pazienza, potrai portare sulla tua tavola la frutta raccolta direttamente dal tuo giardino o perché no, dal tuo balcone!