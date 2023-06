Metti 2 foglie di menta nell’alcol, ecco perché lo fanno quasi tutte le casalinghe

Metti 2 foglie di menta nell’alcol: se sei una casalinga dovresti conoscere questo metodo e proprio per ottenere questo risultato. Per i dettagli basta leggere qui di seguito.

Chi è sempre alla ricerca di metodi naturali da poter realizzare con le proprie mani, troverà in questo un efficace rimedio utilizzato da tante casalinghe. Esattamente di cosa si tratta e perché rappresenta uno dei metodi più apprezzati e usati, tra quelli di tipo naturale? Di seguito troverete tutti i dettagli di questa soluzione così pratica.

Metti 2 foglie di menta nell’alcol

Con l’arrivo della stagione estiva sicuramente dobbiamo prepararci e non solo per andare al mare o per prendere il sole, ma anche per affrontare quello che di fastidioso arriva con questa stagione. Le zanzare.

Col sopraggiungere del periodo estivo, puntualmente arrivano proprio le zanzare favorite dal caldo e dall’umidità e questo ormai è risaputo. Ecco che bisogna saper correre ai ripari, ma in che modo? Cosa occorre fare in questi casi specifici?

Bisogna utilizzare un metodo che prevede l’utilizzo di due ingredienti.

Pensate, con due semplici ingredienti avrete modo di realizzare con le vostre mani un fantastico repellente naturale, utile per liberarvi dalla seccante presenza delle zanzare e dai segni dei loro morsi uniti a un forte prurito e rossore.

Di quali ingredienti parliamo?

Metti 2 foglie di menta nell’alcol: il procedimento utile per la preparazione della soluzione

Sicuramente di ingredienti che certamente non hanno lo stesso costo elevato dei prodotti chimici offerti dal settore commerciale.

Cosa fare a tal proposito? Il primo passaggio da effettuare è quello di introdurre le foglie di menta nella bottiglia contenente l’alcool. Questo è preferibile a tanti altri insetticida o repellenti, visto che è fatto in casa e quindi non è assolutamente dannoso per il nostro benessere e per l’ambiente.

In una bottiglia dovrete versare due tazze di alcool e, successivamente, nello stesso contenitore potrete andare a riporre delle foglioline di menta.

A questo punto dovrete far riposare il composto per circa un paio di ore, così da poter creare una soluzione utile per una duplice funzionalità. Ciò in quanto vi permetterà non solo di respingere le zanzare in un modo estremamente efficace, ma vi risulterà pure molto utile per attenuare il prurito dovuto dalle punture delle zanzare.

Una volta inserita la soluzione liquida in un contenitore munito di erogatore spray, potrete andare a spruzzarla per tutta la casa.

In alcuni casi si può spruzzare direttamente sulle mani, per poi passarle ad esempio sugli indumenti riposti nei cassetti. Altri metodi sono quelli di spruzzare direttamente il composto ottenuto negli armadi, nella camera da letto dei bambini e sotto il letto.

In tal modo manterrete del tutto protetta dall’invasione di zanzare la vostra casa, attraverso un rimedio non nocivo che si può preparare in casa senza alcuna difficoltà.

La menta è un ottimo alleato contro le zanzare: ecco perchè

Le zanzare sono delle creature volanti molto fastidiose e certamente non risparmiano nessuno, ma perchè la menta è così efficace in tal senso?

La menta rappresenta un valido elemento da usare per contrastare le zanzare, poiché queste ultime odiano l’odore emanato non solo dalla menta, ma pure ad esempio dalla lavanda.

Ecco perché la menta fresca unita a un altro prodotto di grande efficacia come l’alcool, vi consentirà di profumare l’ambiente di casa, così da tenere ben lontane le zanzare.

Grazie a questo deterrente naturale economico e non tossico potrete respingere il loro attacco non solo dall’ambiente interno dell’abitazione, ma pure dal giardino, dal terrazzo oppure dal cortile.