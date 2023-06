Case a soli 35.000 euro in questo bellissimo borgo italiano: dove acquistarle

Arriva una bella notizia per chi vuole comprare casa, in un bellissimo borgo italiano ve ne sono tante in vendita a 35.000 euro, scopriamo dove si trova questo magnifico borgo!

Il borgo stupendo in cui sono in vendita case a 35mila euro è quello dove è nata la famosissima cantante Emma Marrone. Il paesino si trova nel Salento, nelle vicinanze di Gallipoli e pare sia davvero delizioso. Vediamo come si chiama questo borgo e perché sceglierlo per acquistare casa!

Case perfette per investire denaro

Hai dei soldi da parte e vuoi fare un investimento, tipo comprare una casa e affittarla? Oppure intendi trasferirti in un luogo tranquillo, lontano dal caos della città, e svolgere un altro tipo di lavoro? Questa è l’occasione giusta per investire al meglio i tuoi risparmi!

Acquistare una casa a prezzi modici è la scelta perfetta per far avanzare del denaro da usare per eseguire lavori di ristrutturazione per renderla confortevole e vivibile. La casa acquistata, se la dai in locazione, sicuramente frutta meglio che tenere il denaro fermo in banca o alla posta.

Come è noto, gli interessi sul denaro sono irrilevanti e non permettono di accumulare soldi anche nel corso di vari anni. In più, considerata l’inflazione attuale, che è arrivata a livelli vertiginosi, più passa il tempo e meno valore ha il denaro.

In pratica, il valore del denaro si va riducendo sempre più, e le persone sono costrette ad intaccare i risparmi per vivere. Per questo bisogna investire bene e in modo concreto, unica soluzione per tutelarsi dall’inflazione. Una casa a prezzi stracciati è certamente l’investimento migliore per far fruttare il proprio denaro.

Ad Aradeo case in offerta a 35mila euro

Un immobile è un bene sicuro, aumenta di valore nel tempo e l’investimento che oggi fai domani avrà un valore maggiore. E lo avrà soprattutto se compri a prezzi stracciati, come le case che sono in vendita nel paese dove è nata Emma Marrone, la famosa cantante.

Proprio così, nel suo paese, che si chiama Aradeo, si trovano case in condizioni discrete a questo prezzo, perfette per investire. Il borgo si trova nel Salento, in prossimità della celebre Gallipoli, meta di vacanze molto nota, ed è davvero delizioso.

Situato nel Salento centro-meridionale, il comune appartiene al circuito Borghi Autentici d’Italia e al momento offre affari d’oro per investire nel mattone. Tante le offerte proposte nei vari siti online, tutte da valutare ma senza dubbio sulle quali fare un pensierino.

Ad esempio, ad Aradeo puoi acquistare un immobile in via Duca d’Aosta, a piano terra, con una superficie di 64mq circa, ad appena 30.000 euro. L’immobile necessita di qualche piccola ristrutturazione, ma il prezzo è ottimo. Un’altra proposta allettante è quella dell’immobile che si trova nel centro storico del borgo, che un tempo faceva della struttura del Convento degli Olivetani. Ampio 60 mq circa, l’immobile è in buone condizioni ed è offerto ad appena 35.000 euro. Oltre ai due ambienti e ad un bagno, si va sul terrazzo tramite una scala e si può vedere il panorama circostante.

La strategica posizione di Aradeo

Ubicato fra le coste del Mar Adriatico e del Mar Jonico, Aradeo conta 10mila abitanti circa ed è situato a poca distanza dalle più belle spiagge della regione pugliese. Nonostante il borgo non si trovi proprio sulla costa, è vicinissimo a quelle adriatiche e ioniche e quindi consente di arrivare in pochissimo tempo alle spiagge più rinomate di Gallipoli.

Il borgo è anche a poca distanza dalla città barocca per eccellenza, Lecce, quindi ideale per fare escursioni culturali molto interessanti.

Inoltre, il centro storico vanta autentiche bellezze come la Chiesa di San Nicola Vescovo, la Cappella di San Nicola di Myra, la Chiesa della SS. Annunziata, il Palazzo Baronale Tre Masserie, il Caffè del Teatro Aradeo. Molto belle sono le abitazioni a corte da ammirare nella zona di Santa Caterina, splendide da visitare e molto suggestive.