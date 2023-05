By

Domani, domenica 14 maggio 2023, è previsto uno sciopero dei treni Italo che durerà 8 ore.

Molti convogli dovranno fermarsi ma l’azienda ha comunicato che aggiornerà la situazione in tempo reale sul proprio sito, quindi gli utenti che dovranno muoversi in treno con Italo, dovranno fare affidamento in alcuni casi su altri mezzi di trasporto, per saperlo è sufficiente consultare le liste dei treni garantiti.

Sciopero Italo del 14 maggio

Sono in vista disagi per chi aveva previsto di muoversi in treno domani, o meglio, chi doveva usufruire dei treni Italo. L’impresa ferroviaria italiana infatti ha annunciato uno sciopero che durerà 8 ore, dalle 9, alle 17, previsto per domani.

Sarà una giornata difficile per chi dovrà spostarsi con i treni ad alta velocità nella giornata di domani, quella scelta per l’astensione dal lavoro da parte del personale della società Italo Ntv.

Indetto all’unanimità da tutte le sigle sindacali del settore ferroviario, le motivazioni sono riconducibili al blocco della trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto a dicembre del 2021.

Si tratta di uno sciopero che coinvolgerà esclusivamente l’azienda Italo e nessun’altra, questa una parziale buona notizia per chi non può fare a meno domani di viaggiare in treno, infatti ed esempio, i treni di Trenitalia circoleranno regolarmente.

Le motivazioni

Comunque ci sarà una situazione di disagio ma i rappresentanti dei lavoratori sono determinati:

“andremo avanti nel percorso di mobilitazione che abbiamo iniziato, sperando che la società si impegni a ricomporre la situazione in conflitto, nell’interesse dei suoi lavoratori. questi hanno permesso con il loro lavoro il raggiungimento di risultati economici importanti e devono essere trattati con dignità”

questo si legge in una nota congiunta rilasciata dai sindacati che hanno aderito, ovvero: Fit-Cisl, Fit-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovieri e Fast Confsal.

La trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto nel 2021, ha subito uno stop dopo 11 mesi di confronto perché l’azienda si è mostrata chiusa e non disponibile a fornire risposte concrete alle richieste dei sindacati. Questi hanno chiarito che lo stop del 14 maggio riguarda in particolare l’insufficienza della proposta economica, inoltre sebbene il personale abbia lavorato adeguatamente, gli è stato negato il pagamento del premio di risultato nei termini previsti dall’accordo.

Insomma una situazione molto tesa e delicata, che si riverserà negativamente sull’esperienza di domani, dei passeggeri. Vediamo quali sono gli orari esatti.

Orari dello sciopero

Italo fermerà i propri treni per 8 ore, precisamente dalle 9 alle 17. È chiaro quindi che tutti quelli previsti in questa fascia oraria saranno soppressi. Come spiegano però i sindacati, saranno garantiti tutti gli altri, compresi quelli che hanno l’arrivo entro un’ora dall’inizio dell’astensione.

Gli altri potranno essere garantiti con limitazioni di percorso che prenderanno in considerazione le stazioni che hanno a disposizione servizi per viaggiatori, oppure con soppressioni. Tutto verrà comunicato sul sito ufficiale di Italo per migliorare quanto di più possibile l’esperienza dei viaggiatori.

L’azienda ha anche fatto sapere che saranno garantiti alcuni treni, indicati come servizi minimi. Questi si muoveranno nonostante lo sciopero, si tratta di 44 convogli ad alta velocità a cui si aggiungono un treno che arriverà a destinazione entro un’ora dall’inizio della mobilitazione e uno garantito solo in parte.

La buona notizia è che solo Italo sarà coinvolta in questo sciopero, Trenitalia ha garantito i propri treni, così come lo sono quelli locali, a lunga percorrenza e gli altri ad alta velocità. Trattandosi di una protesta relativa ai lavoratori Italo e al contratto interno aziendale infatti, nessun’altra società è coinvolta.

È chiaro che una situazione del genere crea sempre scompiglio, sebbene il tema dei diritti dei lavoratori sia sempre molto attuale. Tutti si uniscono alla richiesta di condizioni dignitose e adeguate dei diversi settori, sebbene ci sia un piccolo prezzo da pagare. In questo caso, i viaggiatori di domani dovranno organizzare diversamente il loro viaggio, per ogni informazione in merito è possibile contattare l’azienda tramite il numero verde o consultare il sito web.