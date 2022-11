“Incinta di 2 gemelli”, scoppia il gossip in casa reale: chi sarebbe in dolce attesa

Chi è incinta di due gemelli? Alla casa reale inglese impazza il gossip e sono tutti pronti a scoprire la verità.

Il gossip che riguarda la Casa Reale inglese è sempre ricco di tantissime notizie, tanto che gli inglesi vogliono saperne sempre di più. Se un giornale a livello internazionale lancia una notizia particolare, i media iniziano a capire sin dove si possono spingere e chi sia “la talpa” ad avere alimentato queste interessanti news. Quella del momento è che qualcuna a Palazzo sarebbe in dolce attesa di ben due gemelli: ma chi è tra Kate e Meghan? Ma soprattutto quando si decideranno a dire se sia o meno tutto vero?

Meghan e Kate, le due principesse amate dagli inglesi

Se Lady Diana sarà sempre nel cuore di tutta la popolazione inglese e non solo, Meghan e Kate si contendono lo scettro di preferita. Da una parte abbiamo al moglie del Principe William, elegante e regale pronta a diventare presto la Regina Consorte.

Dall’altra parte c’è Meghan, che non segue il protocollo e ha fatto in modo che il marito facesse un passo indietro in merito ai doveri della Corona trasferendosi con la famiglia a Los Angeles. Chi segue le regole come Kate non può permettersi alcuna distrazione, mentre Meghan è ribelle e in qualche modo ha messo un accento particolare su quelle che sono presunti modi di fare della Corona.

In ogni caso, le mogli dei Principi più seguiti e amati nel mondo hanno dato alla luce degli splendidi bambini che sono destinati a prendere pian piano il loro posto sotto ogni punto di vista. Gira una voce particolare, infatti una delle due principesse sarebbe in attesa di due gemelli.

Royal Family, chi è incinta di due gemelli?

Due gemelli come Royal Babies in arrivo? Kate Middleton è una fiera madre dei suo tre figli George – erede al trono in successione a suo padre William – Charlotte e poi Louis. Qualcuno avrebbe detto ai giornali che la moglie di William sarebbe incinta, addirittura di due gemelli.

Il sospetto di una gravidanza è arrivato nel momento in cui Kate ha annullato alcuni suoi impegni, così come William. Sembra infatti che questa presunta quarta gravidanza non sia facile e che lei abbia bisogno di continuo riposo.

La rivista OK! ha messo la pulce nell’orecchio ai lettori dicendo a tutti che la Middleton sarebbe incinta di due gemelli. A confermare questa voce anche Neue Post, il magazine tedesco che pone notizia e foto di Kate in copertina.

Una fonte di palazzo amica della coppia avrebbe affermato che la coppia non vedrebbe l’ora di avere uno o due nuovi bambini, soprattutto Charlotte che vorrebbe una sorellina. La rivista tedesca afferma che sarebbe stata proprio Kate a dire ai suoi parenti di essere in attesa di due gemelli: la pubblicazione indica una principessa felice che si tiene la pancia. Un gesto che è stato interpretato come una gravidanza.

Non ci resta che aspettare ancora qualche mese per verificare la notizia, senza avere più dubbi in merito.