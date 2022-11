Renga innamoratissimo di lei, con chi ha rimpiazzato Ambra Angiolini | FOTO

Francesco Renga ha rimpiazzato Ambra Angiolini con un’altra donna di cui ne è innamorato pazzamente: la conoscete già?



Uno dei cantautori più apprezzati nel panorama della musica italiana che ha calcato più volte il Festival di Sanremo, è Francesco Renga che ha vinto la kermesse nel 2005 con il brano Angelo.

La sua carriera inizia negli anni ’80 quando entra a far parte del gruppo musicale i Timoria dal quale si divide per intraprendere una carriera da solista dopo che il suo nome fu indicato come nuovo cantante dei Litfiba.

Renga: la donna dopo Ambra Angiolini

Nel 2000 decide di tornare sulle scene cantando da solo e nel 2001 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo nella

sezione Giovani con il brano Raccontami… che vince il Premio della Critica.

Successivamente, nel 2002 partecipa nei Big della kermesse con il brano Tracce di te, dedicato a sua madre, morta quando il cantautore aveva 19 anni a seguito di un tumore da cui era stata colpita.

Da quel momento in poi la sua carriera è in ascesa e i suoi singoli sono tra i più suonati dalle radio e vengono inseriti in varie manifestazioni come il Festivalbar fino ad arrivare al 2005 quando trionfa al Festival di Sanremo, con il brano dedicato alla sua primogenita Jolanda.

Dal punto di vista sentimentale, il cantautore è stato legato per undici anni ad Ambra Angiolini, ex conduttrice dello storico programma televisivo Non è la Rai e adesso attrice e giudice di X Factor.

I due non si sono mai sposati ma dal loro rapporto oltre Jolanda è nato anche un altro figlio Leonardo e dopo tanti anni assieme nel 2015 entrambi hanno ufficializzato la fine del loro rapporto.

La nuova fiamma del cantautore

In seguito, la Angiolini, ha ammesso di aver avuto molte difficoltà nel superare la separazione da Renga e successivamente si è impegnata con l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ma anche questa storia è terminata.

Diversamente, Francesco Renga è rimasto in sordina e fino al 2019 non si sapeva se avesse avuto qualche altra donna dopo Ambra, anche se per via del rapporto con Anna Tatangelo in All Togheter Now, molti telespettatori hanno pensato che tra i due poteva esserci qualcosa, dopo la separazione della cantante con Gigi D’Alessio.

Ma l’8 settembre 2019, Renga è uscito allo scoperto facendo gli auguri alla sua nuova compagna pubblicando delle foto sui social e quindi facendo conoscere ai suoi fan il volto della sua nuova donna.

Inoltre, nel corso di questi anni, anche il settimanale Diva e Donna – come Oggi e Chi – ha paparazzato Renga e la sua nuova compagna in dei momenti privati della loro vita e quello che sappiamo sul conto del suo nuovo amore è davvero poco.

La donna in questione, si chiama Diana Polloni e sembra stare assieme al cantautore da quasi sei anni, quindi subito dopo la separazione di Renga con Ambra. Inoltre, sappiamo che è una ristoratrice bresciana.

Al momento non ci sono altre informazioni sulla donna che ha fatto girare la testa a Renga, ma guardandoli nelle poche foto assieme, sembrano essere molto innamorati e stare bene l’uno in compagnia dell’altro.