MeToo: R. Kelly condannato a 30 anni per abusi e traffico sessuale

Negli USA quella inflitta a R. Kelly è la sentenza più dura dopo la condanna del produttore Harvey Weinstein sulla scia del movimento denominato MeToo.

Robert Sylvester Kelly, la star dell’R&B degli anni Novanta con il nome d’arte di R. Kelly, è stato condannato questo mercoledì a New York a 30 anni di carcere per reati di abuso e traffico sessuale. Kelly, 55 anni, è stato riconosciuto colpevole in un processo tenutosi nove mesi fa, in cui numerose testimonianze hanno portato alla luce non solo gli abusi sessuali, ma anche il complotto criminale organizzato per procurargli vittime.

Il MeToo in Usa ha fatto venire alla luce centinaia di abusi

Come tanti altri casi noti, compresi quelli del ricorrente Bill Cosby, produttore Harvey Weinstein -i cui eccessi hanno stimolato il movimento MeToo – o Ghislaine Maxwell, necessaria collaboratrice del pedofilo Jeffrey Epstein, quello di Kelly è stato particolarmente mediatico, perché parallelamente a il L’azione della giustizia ha anche dispiegato, con luce e stenografi, la discesa agli inferi di qualcuno che solo due decenni fa brillava ai vertici.

La sentenza è stata significativamente più alta di quella inflitta il giorno prima a Maxwell, un adolescente del finanziere Epstein. Dopo Weinstein, il cantante R&B è la figura più importante che il fenomeno MeToo porta avanti. Vincitore di numerosi dischi di platino e un Grammy nei primi anni 2000 per la canzone I Believe I Can Fly, Kelly ha sfruttato la sua fama e ricchezza per attrarre donne e ragazze per scopi sessuali, secondo un tribunale federale di Brooklyn.

Le prove erano così chiare per i membri della giuria che il processo è stato dichiarato per la condanna a tempo di record, appena cinque settimane. Prima della lettura della sentenza del giudice Ann Donnelly, nove delle vittime, tutte maggiorenni e che avevano testimoniato al processo svoltosi a settembre, hanno raccontato in lacrime gli abusi a cui sono state sottoposte dalla cantante, in carcere dallo scorso luglio , così come il trauma derivato dall’esperienza.

L’inganno con cui Kelly ha attirato le sue vittime, promettendo aiuto per raggiungere la celebrità, si è presto trasformato in un abuso sessuale degradante, incluso il danno fisico. Alcune delle donne hanno segnalato persistenti problemi di salute mentale a causa del comportamento impassibile di Kelly, vestita con la tuta arancione della prigione con una maschera nera.

ll movimento ha fatto venire alla luce centinaia di casi di abusi

“Da adolescente, non sapevo come dire di no a R. Kelly quando mi ha chiesto di fargli sesso orale”, ha detto un testimone identificato come Jane numero 2. “Te lo ricordi?” sbotta la vittima. l’ex artista ha ripetutamente negato le accuse di abusi sessuali durante il processo. Kelly è stata condannato per nove reati, uno per una estorsione e otto per aver violato il cosiddetto Mann Act, che proibisce il trasporto di persone attraverso i confini di stato per prostituirsi.

Per questo, deve anche affrontare accuse statali in Illinois e Minnesota. Il detenuto sarà probabilmente trasferito in un carcere di Chicago, dove attende il processo ad agosto presso la corte federale per pedopornografia e intralcio alla giustizia. I pubblici ministeri avevano chiesto una pena detentiva di oltre 25 anni, dicendo che Kelly aveva mostrato “disprezzo insensibile” per le sue vittime e una totale mancanza di rimorso.

Gli avvocati difensori, intanto, hanno assunto la pena detentiva, ma minima obbligatoria, dieci anni, sostenendo che la sua infanzia da bambino maltrattato avrebbe potuto portare all'”ipersessualità” adulta e che non rappresenta più una minaccia per nessuno. ll movmento MeToo, nonostante neli ultimi tempi sia stato al centro di polemiche per, secondo alcuni, una esagerata caccia alle streghe, è riuscito a tirare fuori molto del marcio nel mondo dello spettacolo.