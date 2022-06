La guerra di Putin spinge l’UE a fare ancora più affidamento sulla NATO

By

Con il futuro ingresso di Finlandia e Svezia, il 97% della popolazione della UE sarà già coperta dallo scudo militare e nucleare offerto dalla Nato.

La distruzione mortale dell’esercito russo in Ucraina sta anche seppellendo, almeno per ora, i sogni di autonomia strategica che l’Unione Europea ha nutrito negli ultimi anni. Il vertice della NATO svoltosi a Madrid questo mercoledì e giovedì ha riconfermato l’Alleanza Atlantica come bastione essenziale per la difesa del Vecchio Continente e ha dissipato i dubbi di alcuni partner dell’Unione sull’utilità dell’organizzazione transatlantica.

Con il futuro ingresso di Finlandia e Svezia, accettato dai 30 alleati di Madrid, il 97% della popolazione dell’UE sarà coperta dallo scudo militare e nucleare offerto dall’Alleanza. E la presenza delle forze americane nel Vecchio Continente registrerà un aumento sconosciuto dalla fine della Guerra Fredda. La svolta a favore dell’organizzazione guidata da Jens Stoltenberg è stata promossa dal presidente russo Vladimir Putin, che ha mandato in frantumi l’attuale regime di sicurezza in Europa.

Il nuovo scenario costringe l’UE a cercare rapidamente un nuovo quadro di sicurezza che solo la NATO e il suo principale alleato, gli Stati Uniti, possono offrire immediatamente. La NATO ha approvato a Madrid la sua nuova guida all’azione, il cosiddetto Strategic Concept, ponendo la Russia come la minaccia più significativa, che trasforma ancora una volta il Vecchio Continente nel territorio di confronto e contesa con il vecchio nemico dell’Est.

E il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato il dispiegamento di più forze statunitensi in Spagna, Polonia, Romania, Germania e Italia.”Per anni l’Unione Europea ha dato per scontata la sicurezza e l’Alleanza sembrava superflua”, afferma una fonte che ha seguito da vicino i negoziati sul Concetto Strategico di Madrid. “Sembrava che l’integrazione politica ed economica dell’Ue fosse un processo autonomo, che andava avanti da solo, ma l’invasione dell’Ucraina del 24 febbraio ha posto fine a quel miraggio”, aggiunge la stessa fonte.

E, a suo avviso, “ora è diventato chiaro che l’autonomia dell’Europa poggia su un’architettura di sicurezza di cui la Nato è il pilastro fondamentale”. Lo sviluppo in corso della politica di difesa dell’UE si è basato proprio sulla stabilità di un quadro di sicurezza in cui la Russia aveva cessato di essere una minaccia. La diminuzione della presenza delle truppe americane nel Vecchio Continente, passate dagli oltre 400.000 soldati della Guerra Fredda ai 60.000 del 2021 (ora sono 100.000), ha lasciato spazio, quando non lo ha incoraggiato, a uno storico salto di indipendenza geostrategica dell’UE.

Ma l’aggressione russa, il più grande attacco di un Paese contro un altro sul suolo europeo dalla fine della seconda guerra mondiale, ha rafforzato ancora una volta il cordone ombelicale transatlantico. E condanna l’Unione a rinviare, o forse ad abbandonare, gli sforzi per fare a meno dell’immenso arsenale statunitense che garantisce la protezione del continente europeo attraverso la NATO.

Le controversie sulla difesa tra Nato e Unione Europea

Significativamente, il vertice di Madrid ha confermato il futuro ingresso nella NATO della Finlandia, il paese che ha dato il nome alla politica di neutralità tra il blocco occidentale e quello sovietico durante la seconda metà del XX secolo. Insieme alla Finlandia, anche la Svezia ha in programma di aderire, affinché tutti i paesi dell’Unione, ad eccezione di Austria, Irlanda, Cipro e Malta, facciano parte nel breve termine di un’Alleanza che sarà più che mai il braccio armato della comunità.

Fonti europee sottolineano, tuttavia, che la sovrapposizione tra i membri dell’Ue e della Nato può essere positiva per il club comunitario perché faciliterà le decisioni sulla politica di difesa. Queste fonti ricordano che “l’obiettivo dell’autonomia strategica europea non è mai stata la difesa del territorio, che corrisponde alla Nato, ma altri tipi di operazioni come le forze di interposizione”.

L’attrito tra le due organizzazioni sembra inevitabile, come dimostra il fatto che hanno passato più di sei mesi a cercare di trovare un accordo su una dichiarazione congiunta che aggiorni i termini della loro convivenza.

L’anno scorso, quando questo progetto è stato proposto, la NATO stava vivendo il suo momento più basso dopo la fuga precipitosa occidentale in Afghanistan a causa dell’avanzata dei talebani su Kabul. Ma l’invasione russa dell’Ucraina ha permesso all’Alleanza di recuperare gli allori e di rivendicare se stessa davanti a un’opinione pubblica che, secondo i sondaggi, ha notevolmente migliorato il proprio giudizio sull’alleanza militare.

E la Nato ricorda ancora e ancora che i partner dell’UE (21, presto 23, dei 30 che compongono l’organizzazione) rappresentano solo il 20% della spesa per la difesa dell’Alleanza. Il restante 80% è fornito da alleati non UE, come Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Norvegia o Turchia. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, 79 anni, testimone diretto di quasi tutta la Guerra Fredda, lo ha riassunto con chiarezza nella prima giornata del vertice di Madrid: “Putin ha voluto la finlandizzazione dell’Europa e ha realizzato la Natoizzazione dell’Europa ”.