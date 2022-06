Apre il primo beach club Borsalino

Sulla spiaggia di Pietrasanta, il famoso brand di moda apre una struttura esclusiva, un beach club Borsalino da 30 tende.

Il Panama restaurant beach Versilia è realizzato in collaborazione con Gualtiero Vanelli, fondatore di Civiltà del Marmo.

Il nuovissimo beach club Borsalino

Borsalino è lo storico brand di accessori che ora debutta nel settore dell’hospitality di lusso annunciando l’apertura di un’esclusiva struttura nella stupenda località di Marina di Pietrasanta, a Lucca.

La struttura balneare conta 30 tende e ha il nome di Panama restaurant beach Versilia, beach club realizzato insieme a Gualtiero Vanelli, fondatore di Civiltà del Marmo e imprenditore di successo.

La struttura comprende anche una comoda piscina in marmo di Carrara con annesso un bar, un corner Borsalino, 2 aree vip e un ristorante con una capienza di più di 100 persone.

Il progetto è stato realizzato sotto la supervisione di Anna Mocchetti e Borsalino, lo spazio in questione è davvero di lusso e realizzato in materiali di qualità, come il pregiatissimo marmo di Carrara utilizzato per la piscina e altri dettagli.

Il mobilio è in midollino in rilassanti tonalità di sabbia, tortora e verde. Fiore all’occhiello dell’intera struttura è il ristorante con lo che stellato Patrizio Giacomelli e il suo staff di 15 professionisti che accolgono tutti dal pranzo fino alla cena.

Insomma una struttura a tutto tondo, ottima per staccare dalla routine quotidiana e concedersi del tempo rilassante sulla bellissima costa della Versilia, in un resort davvero completo e ricco di pregio.

Il sodalizio con Gualtiero Vanelli

Noto imprenditore di Carrara, Gualtiero Vanelli vanta progettazioni di spessore come il Nikki Beach e il Twiga e oggi firma anche il nuovo resort di Borsalino grazie a un forte sodalizio.

L’azienda conta 160 anni di storia ed è considerata la più antica nel campo manifatturiero italiano, specializzata soprattutto in cappelli di lusso.

Il 1 giugno è la data in cui il Panama è stato inaugurato e il progetto ambizioso su cui molti erano scettici, si è concluso nel migliore dei modi.

Il managing director di Borsalino, Mauro Baglietto sostiene

“Il panama beach by borsalino non poteva che nascere in un luogo come la versilia, una delle destinazioni turistiche italiane più belle e affascinanti. è un luogo davvero speciale dove gli ospiti si rilasseranno”.

La cura dei particolari è una caratteristica importante di questa struttura, un connubio fra stile ed eleganza. Un luogo accogliente e rassicurante, dove passare del tempo di qualità, nonché una struttura che rivaluta il territorio rilanciando il nome della costa nell’intero panorama nazionale.