Meteo verso il caldo africano, ma prima forti temporali

Meteo, il prossimo weekend si prospetta come un’ottima occasione per organizzare una piacevole gita fuori porta, senza doversi preoccupare dell’ombrello. L’anticiclone africano si sta avvicinando e porterà stabilità e caldo per gli amanti del sole con valori anche record.

Tuttavia, c’è un rovescio della medaglia da considerare. Le temperature potrebbero essere elevate, forse anche troppo per il periodo, con valori che potrebbero raggiungere o addirittura superare i 40°C tra Sabato 8 e Domenica 9.

Meteo, breve termine

Prima di analizzare nel dettaglio l’arrivo del grande caldo, è importante notare che almeno fino a Mercoledì 5, l’Italia godrà di un clima caldo ma senza eccessi, con la possibilità di temporali soprattutto nel Nord e lungo la dorsale appenninica.

Tra Giovedì 6 e Venerdì 7, l’alta pressione africana si estenderà sul bacino del Mediterraneo, portando il suo alito bollente e la sua stabilità, prima sulle due Isole Maggiori e poi durante il weekend sull’intero Paese.

Temperature

Le temperature più elevate si registreranno soprattutto sulle due Isole Maggiori, dove potrebbero superare i 40°C. Anche al Sud e sulle coste tirreniche del Centro saranno molto calde, mentre al Nord le temperature saranno meno estreme.

L’umidità e il fenomeno dell’afa contribuiranno a esaltare la sensazione di caldo anche nelle regioni meno colpite dalle alte temperature.

Quanto durerà questa forte ondata di caldo africano?

Per le regioni del Centro e del Sud sembra che perdurerà per gran parte della prossima settimana, mentre al Nord le temperature potrebbero diminuire a partire dal 12 o 13 luglio a causa dell’arrivo di masse d’aria oceanica che porteranno instabilità.

Nonostante il tentativo del meteo di farci vivere un’estate a tutto tondo, alcune regioni, soprattutto quelle alpine e prealpine del Nord, rimarranno sotto la minaccia di temporali fino a Mercoledì 5. Anche la dorsale appenninica del Centro e del Sud avrà qualche episodio temporalesco localizzato e di breve durata.

La svolta africana: da metà settimana meteo che cambia

Tuttavia, dopo metà settimana, il clima cambierà. Il promontorio anticiclonico di matrice africana avvolgerà le due Isole Maggiori, gran parte del Sud e l’area tirrenica del Centro, portando tanto sole e un notevole aumento delle temperature.

Sulle altre zone, incluso il Nord e la dorsale appenninica, i temporali pomeridiani saranno meno frequenti fino a cessare definitivamente. Anche su queste zone ci sarà un aumento termico, ma meno accentuato.

In ogni caso, è consigliabile attendere ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni data la distanza temporale prima di confermare definitivamente il caldo fine settimana.

Caldo subito eccezionale

L’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di caldo senza precedenti nelle prossime settimane, secondo le previsioni meteorologiche. Fino ad oggi, abbiamo avuto la fortuna di sperimentare temperature inferiori alla media, ma il clima sta cambiando rapidamente, e ora ci attendono giornate estremamente calde.

Il caldo sarà particolarmente intenso dalle prime ore di Venerdì 7 Luglio, e persisterà fino a Martedì 11. Le due Isole Maggiori saranno le aree più colpite, con temperature che potrebbero superare agevolmente i 40 gradi, soprattutto nelle zone lontane dal mare. Purtroppo, i modelli meteo indicano che questa fase di caldo potrebbe essere particolarmente intensa e pericolosa.

Caldo lungo al Sud, ma meno al centro-nord

C’è una nota positiva, poiché sembra che l’ondata di caldo non durerà per tutto il mese, ma ci sarà un termine. Questo è un incoraggiamento, ma comunque è essenziale prepararsi adeguatamente. Anche se il mostro anticiclonico non sarà eccessivo, il caldo sarà comunque intenso, e alcune aree costiere potrebbero sperimentare anche un’umidità opprimente.

Calore intenso, meteo estremo

Quando ci troviamo di fronte a un’onda di calore così intensa, è fondamentale prendere delle precauzioni. Evitare di uscire durante le ore più calde della giornata e idratarsi costantemente sono soluzioni pratiche per prevenire problemi di salute legati al caldo. È anche essenziale fare uso di condizionatori e altri mezzi per raffreddare gli ambienti interni.

Queste temperature estreme sono spesso associate all’anticiclone africano, un fenomeno che colpisce regolarmente il Mediterraneo con ondate di calore. È cruciale prepararsi adeguatamente a queste condizioni meteo avverse, che possono influire notevolmente sulla salute e il benessere delle persone.

Afa, il problema

L’afa, sarà uno dei grandi problemi ai quali dovremmo porre rimedio durante questa ondata di calore, specie con il proseguire dei giorni. Ma cos’è e come si crea?

L’afa è un fenomeno meteorologico che si verifica principalmente durante le stagioni calde, quando l’atmosfera contiene una notevole quantità di vapore acqueo. Si manifesta come una combinazione di temperatura elevata e alta umidità dell’aria, e può essere particolarmente avvertita nelle zone urbane o in luoghi con scarsa ventilazione, dove l’umidità tende ad accumularsi, aumentando così la sensazione di disagio.

Il processo di formazione dell’afa può essere suddiviso in diverse fasi. La prima è quella relativa all’aumento della temperatura. Infatti, durante le stagioni calde, l’energia solare riscalda la superficie terrestre, determinando un aumento delle temperature dell’aria circostante.

Altro fenomeno rilevante è quello dell’evaporazione dell’acqua che, con il riscaldamento del suolo e delle acque superficiali, come fiumi, laghi e mari, inizia a evaporare nell’atmosfera, trasformandosi in vapore acqueo.

Umidità e disagio

L’aumento dell’umidità è uno dei due fattori principali. In questo caso l’aria calda ha la capacità di trattenere una maggiore quantità di vapore acqueo rispetto all’aria fredda.

Pertanto, quando l’aria si riscalda, la sua capacità di trattenere l’umidità aumenta, provocando un incremento del contenuto di vapore acqueo nell’atmosfera.

Di conseguenza, avremo una sensazione di disagio perchè l’alta umidità dell’aria influenza la capacità del corpo umano di dissipare il calore tramite l’evaporazione del sudore. Quando l’umidità è elevata, il sudore evapora più lentamente, rendendo più difficile per il corpo raffreddarsi. Di conseguenza, si verifica una sensazione di disagio e caldo eccessivo, comunemente nota come afa.

Come preservare il benessere

Per mitigare gli effetti dell’afa e preservare il benessere, è importante adottare alcune precauzioni. Tra queste, mantenere una buona idratazione, evitare sforzi fisici intensi durante le ore più calde del giorno, cercare rifugi in ambienti ombreggiati o con aria condizionata e indossare indumenti leggeri e traspiranti. L’afa può influire sulla nostra salute e sul nostro comfort, quindi è essenziale prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e adottare misure adeguate per proteggerci durante i periodi di caldo intenso e alta umidità.