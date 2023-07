Israele ha annunciato la conclusione dell’operazione militare attuata nel corso degli ultimi due giorni a jenin in Cisgiordania. Un raid che ha devastato il campo profughi che ha costretto migliaia di persone ad evacuare e quindi ad abbandonare le loro abitazioni non sapendo se al loro ritorno sarebbe stata ancora presente.

La brutalità emersa da questo raid israeliano contro jenin lo rende uno dei più violenti e su larga scala degli ultimi decenni, dato che sono stati impiegati numerosissimi mezzi militari e centinaia di soldati per individuare gli obiettivi prefissati anticipatamente dalle Forze di Difesa israeliana, che non hanno avuto nessun ripensamento nemmeno di fronte all’ammonizione internazionale pervenuta a causa della distruzione e della morte provocata dall’attacco. Martedì sera un soldato israeliano è rimasto ucciso dopo essere stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco provenienti, secondo le prime indiscrezioni da palestinesi armati anche se le stesse autorità israeliane hanno specificato che sono in corso le indagini per capire la provenienza degli spari.

Israele ha concluso l’operazione militare a Jenin

Israele ha avviato una vasta operazione militare nella città nella prima mattinata di lunedì, con l’obiettivo di reprimere un focolaio di terrorismo che ha causato numerosi attacchi contro i cittadini israeliani negli ultimi anni. Secondo fonti locali, molti di questi attacchi sono stati organizzati e sostenuti da palestinesi della zona, dove l’Autorità palestinese sembra avere scarsa influenza sulla situazione.

L’operazione, condotta con grande determinazione, si è concentrata in particolare su un’ala locale del gruppo terroristico della Jihad islamica palestinese, conosciuto come Battaglione Jenin, ma anche su altri gruppi armati minori presenti nella città e nel vicino campo profughi.

L’obiettivo di Israele è di proteggere la sicurezza dei propri cittadini e di porre fine alla spirale di violenza che ha colpito la zona negli ultimi anni. Tuttavia, l’operazione è stata anche criticata da alcuni osservatori internazionali, che temono che possa esacerbare ulteriormente le tensioni tra i due popoli e rendere ancora più difficile una soluzione pacifica al conflitto in corso.

Secondo fonti ufficiali palestinesi, gli attacchi aerei israeliani e gli scontri con le forze di sicurezza hanno causato la morte di 13 persone e il ferimento di almeno altre 100, di cui 20 in condizioni gravi. D’altra parte, il portavoce dell’IDF Jonathan Conricus ha dichiarato che almeno 18 militanti palestinesi sono stati uccisi durante gli scontri con le forze armate israeliane.

È importante sottolineare che tutte le persone decedute erano coinvolte nei combattimenti, tuttavia, l’IDF ha ammesso la presenza di alcuni civili tra i feriti. La situazione nella zona rimane estremamente volatile e l’escalation della violenza preoccupa la comunità internazionale.

L’obiettivo dichiarato di Israele è quello di porre fine al terrorismo e di garantire la sicurezza dei propri cittadini, ma la risposta militare ha suscitato preoccupazione e condanna da parte di molte autorità internazionali, che temono un’escalation del conflitto e una terza intifada palestinese se israele non cessa le provocazioni e la violenza nei confronti della Cisgiordania.

L’operazione militare condotta dall’IDF sembra essere la più grande della Cisgiordania degli ultimi 20 anni e ha coinvolto oltre 1.000 soldati. Il terrorismo e la lotta alle fazioni ribelli islamiche come la Jihad e Hamas sono fondamentali per il governo israeliano che punta a eliminare anche le milizie sostenute dall’Iran.

L’operazione ha avuto un grande impatto sulla popolazione, con il sindaco di Jenin Nidal Al-Obeidi che ha dichiarato che circa 4.000 palestinesi, quasi un terzo della popolazione del campo profughi, hanno abbandonato le loro case per fuggire in luoghi sicuri, come le case dei parenti o i rifugi.

L'evacuazione di così tante persone è stata necessaria data la gravità della situazione e dalla violenza degli scontri tra forze israeliane e militanti palestinesi. La comunità internazionale ha espresso preoccupazione per il benessere dei civili coinvolti nel conflitto e ha chiesto a entrambe le parti di fare tutto il possibile per evitare perdite umane e danni alla proprietà civile.

La testimonianza di Kefah Ja’ayyasah, una residente del campo profughi, descrive una situazione di grande tensione e difficoltà per i civili coinvolti nell’operazione militare. Ja’ayyasah ha raccontato che i soldati israeliani hanno fatto irruzione con la forza nella sua casa, rinchiudendo la sua famiglia all’interno e separando i giovani dal resto della famiglia.

Ha anche denunciato che i soldati non hanno permesso alla sua famiglia di accedere al cibo e hanno impedito alle squadre di ambulanze di entrare in casa, nonostante le richieste di aiuto. Tuttavia, l’IDF ha negato queste accuse, affermando di non aver bloccato alcuna ambulanza o squadra di emergenza.

L’operazione militare ha portato all’interrogatorio di oltre 300 sospetti palestinesi nelle prime ore di lunedì, dove soltanto 30 accusati sono stati effettivamente detenuti per ulteriori interrogatori. La situazione nella zona rimane molto tesa e il coinvolgimento dei civili è una preoccupazione per la comunità internazionale, che chiede il rispetto dei diritti umani e delle norme internazionali in materia di conflitti armati.

Secondo quanto dichiarato dall’IDF, l’operazione militare è cominciata dopo l’una di notte di Martedì e ha mostrato ripetuti attacchi aerei contro obiettivi multipli a Jenin, tra cui depositi di armi e una sala congiunta che veniva utilizzata per supervisionare gli attacchi e prendere decisioni inerenti ai combattimenti in zona.

Durante l’operazione, le truppe israeliane hanno individuato e distrutto almeno otto siti di deposito di armi, sei laboratori di esplosivi contenenti centinaia di ordigni innescati, tre stanze di guerra utilizzate da uomini armati palestinesi per osservare le forze israeliane e altre “infrastrutture del terrore“.

Le autorità hanno avuto modo di sequestrare 8 pistole e moltissimi proiettili, ma anche 24 fucili d’assalto. La comunità internazionale ha espresso preoccupazione per la situazione nella zona e teme che la situazione, già estremamente precaria, peggiori ulteriormente aggravando la crisi umanitaria dei cittadini palestinesi.

L’esercito israeliano ha effettuato due attacchi aerei nella Striscia di Gaza all’inizio di mercoledì, come rappresaglia per il lancio di razzi nel sud di Israele avvenuto poche ore prima.

L’attacco è avvenuto mentre la massiccia operazione militare in Cisgiordania stava per concludersi, con centinaia di truppe israeliane che si ritiravano da Jenin dopo due giorni di intensi combattimenti nel campo profughi palestinese.

L’IDF ha dichiarato che i raid aerei hanno colpito: “un’officina sotterranea di armi utilizzata dall’unità chimica del gruppo terroristico di Hamas e un sito per la lavorazione di componenti di razzi“.

La situazione nella regione rimane molto tesa e la comunità internazionale ha espresso preoccupazione per la sicurezza dei civili coinvolti nel conflitto. La ricerca di una soluzione pacifica e negoziata al conflitto israelo-palestinese rimane un obiettivo importante per la comunità internazionale.

Come sono andati gli ultimi botta e risposta armati tra forze israeliane e milizie palestinesi

Secondo i media palestinesi, gli attacchi aerei hanno colpito siti ad al-Baydar, a ovest di Gaza City, e Beit Lahiyeh, collocati invece nella Striscia settentrionale. Alcune abitazioni ad al-Baydar sono state colpite e danneggiate dagli attacchi.

Prima degli attacchi aerei, il sistema di difesa aerea Iron Dome di Israele è riuscito ad abbattere cinque razzi lanciati dalla Striscia di Gaza verso la città di Sderot e le aree circostanti. Le schegge di un razzo hanno colpito una casa a Sderot, causando danni al soffitto, ma non ci sono stati feriti.

La situazione nella regione rimane molto tesa e la comunità internazionale continua a esortare le parti a evitare atti di violenza e a lavorare per una soluzione pacifica e negoziata al conflitto israelo-palestinese.

Come sopra indicato, non è stato rivendicato il lancio del razzo verso Israele. Ma le autorità ritengono Hamas, il gruppo che governa la Striscia di Gaza, responsabile di tutti gli attacchi provenienti dal territorio, indipendentemente dal gruppo che ha effettuato l’attacco.

Il lancio di razzi è stato il primo dalla Striscia di Gaza dal 14 maggio, alla fine di una riacutizzazione di cinque giorni di violenza tra l’IDF e la Jihad islamica a Gaza.

L’attacco è avvenuto mentre le truppe israeliane si stavano ritirando da Jenin dopo un’incursione di 44 ore contro gruppi terroristici nel campo profughi palestinese adiacente alla città della Cisgiordania. La situazione nella regione rimane molto tesa e la comunità internazionale continua a esortare le parti a evitare atti di violenza e a lavorare per una soluzione pacifica e negoziata al conflitto israelo-palestinese.

Israele era già in allerta per il potenziale lancio di razzi da Gaza in risposta al raid di Jenin e aveva annullato un grande concerto nella città meridionale di Sderot come misura precauzionale. Durante il ritiro delle truppe israeliane, un soldato israeliano è stato ucciso in un attacco armato, mentre i combattimenti sono continuati in alcune aree.

È emerso da fonti sanitarie palestinesi che nel raid iniziato lunedì presto sono stati uccisi 13 palestinesi e decine di persone sono rimaste ferite anche in maniera grave a causa dell’operazione militare di Israele.

Il portavoce dell’IDF, il contrammiraglio Daniel Hagari ha dichiarato che l’esercito sta indagando sulla causa della morte del soldato, se sia stata causata da colpi di arma da fuoco palestinesi o dal cosiddetto “fuoco amico” da parte di altre forze israeliane nell’area. La situazione nella regione rimane molto tesa e la comunità internazionale continua a esortare le parti a evitare atti di violenza che porterebbero il contrasto a un conflitto prolungato.

Nel frattempo, i combattimenti sono continuati in alcune zone della Cisgiordania. Hagari, ha dichiarato che l’esercito che Israele ha perso a Jenin, sollevando il caos.

Il sindaco di Jenin, Nidal Al-Obeidi, ha riferito che circa 4.000 palestinesi, quasi un terzo del campo profughi, sono fuggiti per stare con i parenti o in rifugi a causa dell’operazione militare in corso. Dopo la mezzanotte, i residenti hanno cominciato a tornare in strada, anche se non c’è stata alcuna conferma immediata da parte dei militari che l’esercito si fosse completamente ritirato.

I residenti rientrati hanno descritto uno scenario di devastazione, con strade distrutte ed edifici in macerie. Kefah Ja’ayyasah, una residente del campo, ha riferito che i soldati sono entrati con la forza nella sua casa e hanno rinchiuso la sua famiglia all’interno.

Come riportato, la Cisgiordania settentrionale, in particolare la città di Jenin e i suoi dintorni, è stata a lungo considerata dall’IDF un focolaio di terrorismo, come dimostrato da una serie di attacchi avvenuti all’inizio del 2022, molti dei quali compiuti da residenti della zona.

Le forze dell’ordine israeliane hanno riferito che lo scorso anno sono stati messi a segno 50 attacchi a fuoco israeliane nei confronti della zona già colpita e di tutte le altre ritenute roccaforte del terrorismo. 19 palestinesi che erano residenti nella zona sono riusciti a scappare e si sono rifugiati a Jenin per cercare di trovare un posto sicuro dove nascondersi.

Le tensioni tra israeliani e palestinesi sono rimaste alte in tutta la Cisgiordania negli ultimi 18 mesi, con i militari che effettuano incursioni quasi notturne, in mezzo a una serie di letali attacchi terroristici palestinesi. Secondo i rapporti, dall’inizio di quest’anno, gli attacchi palestinesi in Israele e in Cisgiordania hanno causato la morte di 24 persone. Tuttavia, secondo un conteggio del Times of Israel, durante lo stesso periodo sono stati uccisi 147 palestinesi della Cisgiordania, la maggior parte dei quali durante scontri con le forze di sicurezza o durante attacchi, ma alcuni erano civili non coinvolti e altri sono stati uccisi in circostanze poco chiare.