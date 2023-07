Barbara D’Urso dopo l’addio a Pomeriggio 5: “Dolore e rabbia, non ho concordato niente”

È un fiume in piena, Barbara D’Urso, che poche ore fa ha rilasciato un’intervista a La Repubblica dopo l’addio a Pomeriggio 5. La conduttrice ha scelto di rivelare il suo punto di vista su quanto accaduto proprio il giorno della presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset, avvenuta ieri davanti a un pubblico selezionato formato da inserzionisti, personaggi tv e giornalisti invitati, ma le cui novità verranno svelate solo tra pochi minuti. D’Urso ha detto di essere amareggiata e delusa per il trattamento ricevuto, e di non aver concordato nulla, come invece scritto nel comunicato diffuso il 1° luglio scorso.

Un’intervista esplosiva, quella che ha rilasciato in esclusiva a La Repubblica Barbara D’Urso, dopo l’annuncio del suo addio a Pomeriggio 5, contenitore quotidiano che conduceva da ben 15 anni. Con una nota stringata, Mediaset lo scorso 1° luglio ha comunicato che la conduttrice non sarebbe più stata al timone del programma, sottolineando inoltre come si trattasse di una decisione concordata. A sentir lei, però, non sarebbe assolutamente così. L’intervista arriva, guarda a caso, proprio nel giorno in cui saranno svelati i palinsesti televisivi dell’azienda di Cologno Monzese, presentati ieri sera nel corso di Mediaset Night. Barbara ha confessato di sentirsi delusa e amareggiata, e di voler onorare la scadenza del contratto a dicembre, dopodiché vedrà il da farsi.

Barbara D’Urso infuriata, “Delusa e amareggiata, nessun accordo”

“Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo nella decisione” ha dichiarato Barbara a La Repubblica, a cui ha concesso una lunga intervista, decisa a dire la sua su quanto accaduto negli ultimi giorni, ovvero il suo addio a Pomeriggio 5 (e di fatto, a Mediaset).

“Io non ho concordato niente. Ne ho sopportate tante, forse un giorno lo racconterò, ho messo la testa sotto l’acqua, perché lavoravo con passione. Ma questa volta no” ha poi aggiunto D’Urso, raccontando anche nei dettagli di quando le venne proposto di creare un contenitore per la fascia mattutina.

“Sarei dovuta partire, trasferirmi a Milano senza i miei due figli per inventare un programma in diretta, tutti i giorni, Mattino Cinque. 24 ore di tempo per decidere. Inizio questa avventura da cui nasce Pomeriggio 5, poi Domenica live, firmati da me come Live-Non è la D’Urso che dopo tre stagioni, a tre puntate dalla fine, viene chiusa. Motivo? Mai saputo” ha dichiarato la conduttrice, lasciando trasparire tutta la sua amarezza.

Da qualche tempo, ha confessato, aveva iniziato a intuire che i tempi fossero cambiati, e che qualcuno non l’apprezzasse più come prima a Mediaset. Tutto nato da un commento social apparso mentre si trovava ospite a Domenica In. Lei decide a quel punto di parlarne con il suo manager Lucio Presta, facendo presente di essere disposta ad andarsene nel caso non la volessero più.

“Poi non succede niente, Presta rilancia: “Barbara ha bisogno di sentirsi voluta dall’azienda, siccome non c’è questo sentimento, perché non facciamo una cosa più corretta? Salutiamoci il 2 giugno, lei rinuncia ai soldi tranquillamente e siamo liberi di andarci a cercare un lavoro a stretto giro” spiega, ma Pier Silvio è intenzionato a tenerla con loro fino a questo dicembre.

Infine, arriva la “mazzata“: “Porto avanti Pomeriggio 5, programma che amo, quel pubblico me lo sono creato in 15 anni. Media tutto l’anno del 16% di share, con punte del 22%, come sottolinea Mediaset in una nota. Il 2 giugno, ultima puntata, saluto: “Ci vediamo a settembre”. Continuo ad andare a Cologno Monzese per due settimane, con la costumista e la sarta preparo gli outfit per la ripartenza”. Peccato che il 26 giugno la chiamino in azienda per chiudere anticipatamente il contratto per dare spazio alla nuova conduzione e due giorni dopo le comunichino la cancellazione del programma.

“I modi sono inaccettabili. Mi hanno ferito profondamente: prendi questa decisione senza dirmi nulla e senza darmi la possibilità di salutare i miei spettatori. Fabio Fazio è andato via e ha salutato tutti, come Serena Bortone. Io non ho potuto ringraziare nessuno. E il comunicato: non ho concordato niente, mi hanno lasciato a casa in pochi giorni” ha concluso quindi D’Urso, che ieri, per la prima volta da decenni a questa parte, non è stata tra i protagonisti delle presentazioni ufficiali dell’azienda.