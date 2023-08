Meteo, ultimi temporali al Sud

Meteo, si attenua progressivamente l’azione della tempesta Rea che nelle scorse ore ha interessato tutta la nostra Penisola. Non solo precipitazioni ma anche un forte calo della temperatura con venti intensi dai quadranti settentrionali. Le ultime regioni ad essere liberate dalla opprimente cappa del caldo africano sono state quelle meridionali. Ancora ieri mattina molte aree della Sicilia registrano temperature superiori ai 30°

Da segnalare anche il ritorno della neve in particolare tra Piemonte e Valle d’Aosta a quote relativamente basse per il periodo ( tra i 2.000 ed i 2.100 metri).

Meteo, tra maltempo e fase di alta pressione

Condizioni meteorologiche avverse, danni causati, brusco calo delle temperature, sono solo alcune delle problematiche che caratterizzano il clima in questa prima parte della settimana. Questo fenomeno è attribuibile all’esistenza di un potente vortice ciclonico che sta gradualmente spostando il suo nucleo principale dall’alto Tirreno verso est.

Questa è la causa di ulteriori disagi previsti nel meteo. Oggi, il vortice ciclonico si sposterà verso i vicini Balcani ed il tempo sarà ancora instabile nel Centro e in alcune parti del Sud, le previsioni meteorologiche cominceranno a segnalare chiaramente il ritorno alla stabilità a partire da Giovedì 31. In questo contesto climatico molto piacevole, dovuto a un graduale miglioramento delle condizioni, ci sarà un notevole aumento delle temperature.

Meteo, ritorno dell’estate o giornate gradevoli?

Tuttavia, molti si chiedono se l’Estate riuscirà a recuperare e a regalarci nuovamente giornate calde e soleggiate dopo questo periodo di maltempo fresco e intenso. Nonostante il calendario meteorologico segni l’inizio dell’Autunno il 1° settembre, il calendario astronomico ci ricorda che la stagione estiva avrà ancora un po’ di tempo per continuare nel nostro Paese.

Infatti, a partire dal 1° settembre, in contrasto con le previsioni meteorologiche, la pressione atmosferica inizierà nuovamente ad aumentare in modo più evidente. Di conseguenza, torneranno la stabilità e il sole, accompagnati da un po’ di caldo. Naturalmente, senza gli eccessi dei giorni passati.

Previsioni meteo in dettaglio

Sulle regioni del nord, saranno presenti temporali sparsi fino al pomeriggio nell’area orientale del Friuli, lungo le coste venete e soprattutto nella zona della Romagna.

Si osserveranno molte nuvole anche sulle regioni alpine e prealpine, sulla Liguria e sulle aree appenniniche dell’Emilia con lievi rovesci e qualche isolato temporale che si attenuerà dalle prime ore serali, seguito da un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche sulle Alpi piemontesi e nella regione ligure.

Per quanto riguarda, invece, il settore occidentale le zone del Piemonte e della Lombardia godranno di ampi periodi di sole, mentre il resto del nord sarà caratterizzato da velature fitte ma innocue.

Centro e Sardegna

Previsti cieli molto nuvolosi sulle regioni peninsulari con rovesci sparsi e occasionali temporali che diminuiranno dopo il tramonto. Sulle coste e nelle zone interne si verificheranno ampie schiarite. Le aree adiacenti ai rilievi appenninici rimarranno invece coperte da nuvole diffuse. Situazione variabile in Sardegna, con la possibilità di brevi episodi di pioggia durante le ore diurne nella parte centro-meridionale dell’isola.

Sud e Sicilia

Saranno presenti nubi compatte sui rilievi del Molise, della Campania e nelle zone tirreniche della Basilicata, Calabria e Sicilia, con rovesci e temporali sparsi. Questi fenomeni saranno più frequenti nella regione campana e si attenueranno gradualmente durante la sera nelle relative aree dell’isola.

Nel resto del meridione, ci saranno ampie schiarite, tranne per temporanei addensamenti consistenti con lievi rovesci attesi al mattino in Puglia.

Tuttavia, dalla sera, aumenterà nuovamente la nuvolosità sulla parte occidentale della Sicilia e si prevede l’arrivo di nuove piogge.

Focus temperature

Le temperature minime avranno un lieve aumento nelle regioni del basso Piemonte, sulla Liguria e nella pianura lombarda. Rimarranno stabili in Valle d’Aosta, nel rimanente territorio piemontese, in Friuli-Venezia Giulia, nella parte centro-settentrionale della Sardegna, in Umbria, nel nord del Lazio, nell’Appennino centromeridionale, nella Puglia salentina e in Sicilia. Si verificherà un calo nel resto d’Italia.

Valori massimi

Le temperature massime diminuiranno lungo le coste liguri e in Friuli-Venezia Giulia, ma aumenteranno nelle altre aree alpine e prealpine, nel Veneto, nell’Emilia-Romagna, nelle regioni centrali e in Sicilia. Le condizioni del resto del territorio non subiranno variazioni significative.

Per quanto riguarda i venti

Saranno deboli e provenienti da nord sulla Liguria, così come lungo le coste settentrionali dell’Adriatico, dove si prevedono occasionali rinforzi.

Ventilazione variabile con debole intensità nel resto del nord e in Toscana. Nei rimanenti territori centrali, nel sud e in Sicilia, i venti soffieranno da moderati a localmente forti, accompagnati da raffiche di burrasca forte nel sud della penisola. Venti occidentali forti con raffiche di burrasca forte interesseranno la Sardegna.

Moto ondoso

Il mare sarà molto mosso, localmente agitato fino al mattino nelle zone del Mar di Sardegna e nel Tirreno centromeridionale. Il Canale di Sardegna sarà generalmente molto mosso.

Il mare andrà da molto mosso a mosso nel Mar Ligure, nello Stretto di Sicilia, nel Mar Adriatico medio e nell’Ionio, con un progressivo attenuarsi dell’ondai restanti bacini avranno saranno poco mossi, con tendenza ad ulteriore diminuzione del moto ondoso.

Giovedì 31 agosto 2023

Ci attendiamo molte nubi con episodi di piogge e temporali in Sicilia e in alcune zone della Calabria meridionale. Le altre parti d’Italia godranno di un ampio soleggiamento, anche se ci saranno lievi instabilità locali. Queste influenzeranno principalmente le regioni alpine e, soprattutto nel corso della mattina e del pomeriggio, la dorsale appenninica.

Venerdì 1 settembre 2023

Nel corso delle ore centrali, ci potrebbero essere lievi rovesci sulle catene alpine e prealpine, sull’Appennino e soprattutto nell’area calabrese, così come sulla parte settentrionale della Sicilia.

Il cielo sarà sereno o leggermente velato altrove.

Meteo Sabato 2 settembre 2023 e Domenica 3 settembre 2023:

Si verificheranno annuvolamenti in evoluzione durante le ore diurne sulle catene alpine, con possibili brevi episodi di piogge nel corso delle ore centrali. Sulle rimanenti regioni lunghe fasi di tempo stabile e diffusamente soleggiato, salvo il passaggio di velature estese ma ininfluenti.