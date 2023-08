È bastato un euro per una vincita milionaria: è successo a Lanciano

Baciato dalla fortuna e non solo: questo è quello che è successo ad un fortunato giocatore in una ricevitoria di Lanciano, in provincia di Chieti. Una vincita milionaria e, ora, è caccia al fortunato.

La cittadina abruzzese, nel giro di soli 6 mesi, è stata nuovamente toccata dalla fortuna. Vediamo insieme cosa è successo.

Una vincita milionaria

Una semplice giocata di un euro al “MillionDay” ed il fortunato si è portato a casa una cifra esorbitante: un milione di euro. Forse nemmeno lui stesso ci credeva quando ha giocato perché, molto spesso, si tenta la fortuna sì, con la speranza di vincere ma, dall’altro lato, si sa anche che la fortuna raramente bussa alla tua porta.

Non nel suo caso, però. Perché lui ha vinto veramente. Chi sia il fortunato? Ancora non è dato saperlo ma una cosa è certa: a Lanciano, in provincia di Chieti, dove è stata fatta la giocata milionaria, sono tutti alla sua ricerca. Ciò che però, colpisce è che, nel giro di poco meno di un anno, ci sono state nella stessa cittadina abruzzese, due vincite record, per un totale di 3 milioni e 300mila euro.

Sta di fatto che, però, l’ignoto giocatore, con un solo euro, si è portato a casa l’intero montepremi del “MillionDay”, pari, come dicevamo, a un milione di euro. Il tutto è successo lo scorso sabato quando il fortunato giocatore ha puntato un euro ed ha indovinato la cinquina al MillionDay. Si tratta di un gioco abbinato al Lotto, che ti permette di vincere un milione di euro intero.

Intorno alle ore 20.30 di sabato sera, la puntata vincente in una tabaccheria di Lanciano, gestita da due coniugi. Chi ha giocato, ha indovinato 5 numeri su 55, tramite una schedina a quota fissa, di solo 1 euro. I numeri fortunati sono stati: 13, 24, 31, 44, 52.

Il tutto è successo a Laniano, sabato sera

Ora sono tutti alla ricerca del vincitore dopo che, lunedì il proprietario della ricevitoria dove la schedina vincente è stata giocata ha confermato la vittoria, compilando il resoconto delle giocate, insieme anche all’incasso realizzato nella sua tabaccheria per la Lottomatica, ricevendo l’elenco delle quote vinte.

Ed è stato proprio dall’elenco delle quote vinte che, nella sua tabaccheria, risultava la vincita del milione di euro. L’ufficialità, però, è arrivata soltanto nella giornata di ieri, dopo la conferma avuta tramite il bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ora è caccia al vincitore, di cui nessuno, al momento, ne conosce l’identità.

In un’intervista al quotidiano “Il Messaggero”, i titolari della ricevitoria affermano di non conoscere chi sia stato a vincere. La loro è una ricevitoria molto frequentata: “[…] Di certo non rientra tra coloro che scommettono con una certa frequenza cercando la fortuna tra i tanti giochi a disposizione. E questo ci fa pensare che la somma sia finita a qualcuno di passaggio” – affermano.