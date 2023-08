Continua il trasferimento dei migranti da Lampedusa verso altre regioni

Una situazione non facile quella che si sta vivendo all’hotspot di Lampedusa. Dopo alcuni giorni di calma, nessuno sbarco più è stato registrato e, per questo, si approfitta per il trasferimento dei migranti altrove.

Da ieri, sono in corso le operazioni che porteranno i migranti ad alloggiare momentaneamente in altri hotspot in altre regioni.

Lampedusa, si svuota l’hotspot

Sono in corso le operazioni di sfollamento e svuotamento dell’hotspot dell’isola di Lampedusa, che era arrivato ad ospitare più di 3000 persone a fronte della sua normale capienza ed accoglienza. Per dare una sosta più dignitosa ai migranti che sono arrivati sulle nostre coste o sono stati salvati dalle navi umanitarie o dalla Guardia Costiera nel Mediterraneo, il Governo ha messo in campo un piano di trasferimenti ed accoglienza in altre regioni d’Italia, a partire proprio dalla più vicina Sicilia.

Trasferimenti che sono partiti ieri e che proseguiranno anche oggi senza sosta, come dicevamo, approfittando anche del fatto che gli sbarchi sono notevolmente diminuiti in queste ultime ore, causa anche le precarie condizioni del tempo e, di conseguenza, anche del mare. Sono stati, infatti, registrati soltanto due sbarchi in queste ultime ore, per un totale di 55 migranti accolti sull’isola.

A partire da ieri, sono stati spostati in altre regioni 1300 migranti, la maggior parte dei quali ha raggiunto la Sicilia, precisamente il porto di Augusta, quello di Trapani e quello di Porto Empedocle. Stamani, invece, ne saranno trasferiti altri. Al momento, all’interno dell’hotspot di Lampedusa, sono presenti 2201 migranti e, fra questi, anche 289 minori che non sono stati ancora identificati.

I migranti trasferiti anche oggi

600 migranti partiranno questa mattina con la nave “San Giorgio”, mentre questo pomeriggio è previsto un altro trasferimento di circa 500 migranti sulla nave di linea “Galaxy”. Ma le operazioni di alleggerimento del carico a Lampedusa non si fermano qui. Sempre nella giornata di oggi sono previsti anche altri trasferimenti con aerei.

Un volo dall’Oim è stato organizzato e partirà alle ore 18, con 180 migranti, in direzione Roma. Un ultimo trasferimento, infine, di 150 migranti sulla nave Cossyra con circa 150 migranti diretta a Porto Empedocle.

Come dicevamo, però, anche se le condizioni meteo sono pessime e quelle del mare in parte proibitive, questo non ha del tutto fermato l’arrivo di nuovi migranti sull’isola che arrivano anche autonomamente. Ieri, infatti, sono stati registrati altri due sbarchi, sempre a Lampedusa, per un totale di 55 persone, che sono state ospitate, come da protocollo, ovviamente, all’interno dell’hotspot in attesa di essere indentificate e, anche, per i controlli medici di routine.