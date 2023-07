Lutto nel Salernitano, la piccola Lucia muore a 7 anni: aperta un’inchiesta

Una tragedia è quella accaduta ad una bambina della provincia di Salerno. La piccola, di soli 7 anni, si trovava ricoverata all’ospedale dei piccoli “Santobono” di Napoli. Ma qualcosa è andato storto.

La piccola era lì ricoverata e, all’ospedale stesso, è deceduta. Ora i suoi genitori chiedono giustizia e che sia fatta chiarezza su quanto effettivamente successo.

Bimba di 7 anni muore

Aveva soltanto 7 anni ed era ricoverata all’ospedale dei piccoli “Santobono” di Napoli. Stando a quanto raccontato dai suoi genitori, nonostante si fosse sentita male e dalla provincia di Salerno, precisamente da Montecorvino Rovella era stata trasferita a Napoli, la piccola non aveva mai dato segni che l’avrebbero potuta portare ad una morte imminente. Anche se così è stato.

Cerchiamo di capire meglio. La piccola è morta lo scorso 26 giugno e la notizia ha scosso profondamente la piccola cittadina dove risiedeva insieme ai suoi genitori. Una scomparsa prematura quanto terribile, anche perché al momento non vi è alcuna spiegazione in merito del perché la piccola sia deceduta all’improvviso. Per questo, i suoi genitori hanno deciso di sporgere denuncia alle autorità competenti, perché sia fatta chiarezza su quanto è successo.

La Procura di Salerno ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia sul corpo della bambina, affinchè possano emergere elementi utili a chiarire cosa sia successo. “Nostra figlia stava bene quando è entrata in ospedale a Napoli in un video girato in ambulanza lungo il tragitto per distrarla. Era serena e sorridente” – raccontano i genitori della bambina in un’intervista al quotidiano “La città” di Salerno.

“Una morte assurda, inspiegabile. Chiediamo alle autorità preposte solo la verità. Nient’altro. Lo dobbiamo alla luce dei nostri occhi che purtroppo nessuno ci potrà restituire” – continuano.

I suoi genitori chiedono giustizia e chiarimenti

Ma cosa è successo, di preciso, alla piccola? Stando a quanto ricostruito, la bambina era stata inizialmente ricoverata all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia e, dopo soli due giorni, è stata trasferita a Napoli, al Santobono. Qui, ancora per cause da accertare, il 26 giugno la piccola è deceduta. I genitori vogliono vederci chiaro e, per questo motivo, hanno denunciato il tutto alle autorità competenti, perché sia fatta chiarezza sulla morte della loro bambina.

La piccola si chiamava Lucia. Un post accorato quanto commosso è quello che è stato diffuso dal primo cittadino di Montecorvino Rovella per salutare la bambina ma, anche, per esser vicino alla sua famiglia: “[…] Un dolore immenso che ha colpito l’intera comunità di Montecorvino Rovella e che ci lascia sgomenti. Che l’abbraccio di tutta la comunità possa aiutare i genitori a trovare la forza di reagire ad un così immane dolore. In occasione dei funerali verrà proclamato il lutto cittadino” – scrive il sindaco sulla pagina Facebook del Comune.