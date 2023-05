Meteo: settimana con vortice ciclonico. Piogge fino a quando?

By

Meteo fortemente condizionato dalla formazione da un vortice ciclonico sui mari meridionali della nostra Penisola. Fase, quindi, di maltempo con piogge, vento sostenuto, rovesci e neve in quota ed un calo della temperatura.

Il clima che ci aspetta all’inizio di Maggio sarà tutt’altro che mite e stabile, come eravamo abituati in questo periodo dell’anno. Una perturbazione atlantica è già attiva sul Mediterraneo e minaccerà il meteo del ponte del 1° Maggio ma anche i giorni successivi.

Questo potrebbe significare un avvio del nuovo mese particolarmente turbolento, con piogge abbondanti e venti forti che potrebbero causare disagi e difficoltà a chi ha previsto di trascorrere il periodo festivo all’aperto o in viaggio. Bisognerà, quindi, fare i conti con un clima decisamente instabile e capriccioso.

Meteo, vortice ciclonico e maltempo

A partire dalla giornata odierna (lunedì 1 maggio 2023), un sistema di bassa pressione si muoverà lentamente sul basso Tirreno e sul canale di Sicilia, causando un forte maltempo sulle regioni meridionali d’Italia.

Le piogge saranno diffuse e persistenti, accompagnate da forti temporali. Anche le regioni adriatiche centro-settentrionali vedranno qualche pioggia, soprattutto martedì, mentre il Nordovest e l’alto Tirreno sperimenteranno un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Meteo oggi 1 maggio 2023

Lunedì 1 Maggio la perturbazione colpirà quasi tutto il paese, con cieli nuvolosi o molto nuvolosi e piogge e temporali diffusi, tranne sulle Isole. Tuttavia, nel corso della giornata, ci saranno anche momenti di tempo secco.

Evoluzione

A partire da domani, il sistema di bassa pressione si sposterà verso sud-est, portando un miglioramento del tempo a partire dal Nord Italia. Solo l’Emilia Romagna vedrà qualche pioggia residua, mentre il Centro-Sud e la Sardegna continueranno a subire l’instabilità atmosferica.

Mercoledì 3, le piogge colpiranno il medio Adriatico, il Sud e la Sicilia, mentre giovedì 4 si limiteranno solo all’estremo Sud.

In altre zone del paese, grazie al rinforzo dell’alta pressione, il tempo sarà più stabile e soleggiato. Nel frattempo, le correnti settentrionali richiamate dal sistema di bassa pressione porteranno un calo delle temperature sul settore adriatico e al Sud.

Previsioni meteo in dettaglio fino a metà settimana

Le previsioni meteo per oggi, 1 maggio indicano una maggiore presenza di precipitazioni nel Nord-Ovest dell’Italia, soprattutto nelle regioni del Piemonte, della Liguria, dell’ovest della Lombardia e dell’Emilia.

Queste piogge saranno molto importanti, in quanto potranno apportare un contributo essenziale ai terreni aridi e induriti dalla siccità. Nel pomeriggio, i fenomeni si estenderanno anche al Nord-Est, coinvolgendo maggiormente il Veneto.

Maltempo anche al centro-sud

Tuttavia, non solo il Nord sarà interessato dalle piogge e dai temporali. Anche nelle regioni centrali e meridionali d’Italia ci saranno delle precipitazioni diffuse, soprattutto nel pomeriggio, con sviluppo di temporali sulle aree interne dell’Appennino.

In queste zone, i cumulonembi potranno dar vita a rovesci e fenomeni temporaleschi molto intensi. Le piogge e i temporali non mancheranno neppure sul resto del Sud e sulla Sicilia, anche se in quest’ultima saranno maggiormente probabili durante le ore pomeridiane.

Meteo per domani e prossimi giorni

A partire dal 2 maggio, le previsioni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche grazie al ritorno di una bassa pressione. In Emilia Romagna, tuttavia, sono ancora previsti temporali e rovesci.

In generale, il clima sarà ancora instabile e variabile su gran parte del Centro-Sud e sulla Sardegna. Il 3 maggio, le piogge continueranno lungo il medio Adriatico, nel Sud e in Sicilia, mentre il 4 maggio interesseranno l’estremo Sud. Nel resto del paese, invece, grazie al rinforzo dell’alta pressione, è previsto bel tempo con sole e temperature in aumento.