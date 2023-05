I bandi e i concorsi pubblici in scadenza a maggio

By

Numerosi sono i concorsi che scadranno proprio nel mese di maggio. Tra le diverse professioni, le più richieste sono gli operatori sanitari e gli infermieri.

Aperti anche i bandi per entrare a far parte del gruppo sportivo delle Fiamme oro e di segretaria presso la Corte Costituzionale.

I concorsi attivi fino a maggio

Nel mese che è appena iniziato, numerosi sono i concorsi pubblici in scadenza, utili per ottenere un posto di lavoro in ospedale, scuole o pubblica amministrazione.

Per l’assunzione di 28 atleti è stato indetto un concorso da parte della Polizia di Stato 2023 per procedere all’assegnazione verso i gruppi sportivi di Fiamme oro. Coloro che riusciranno a vincere le selezioni, avranno la possibilità di ottenere un ruolo in qualità di assistenti o di agenti di polizia di stato. Le discipline che attualmente sono richieste sono quelle di Biathlon, atletica leggera, judo, equitazione, pattinaggio, nuoto, rugby a 15, pesistica, vela, sci e Taekwondo. Un bando che scadrà il 26 maggio del 2023.

Non manca poi il concorso dell’azienda Zero di Padova il quale ha intenzione di assumere 14 autisti di ambulanza attraverso un contratto a tempo indeterminato. In questo caso la domanda può essere presentata fino al 21 maggio.

Un altro concorso è quello indetto dall’azienda sanitaria locale di Vercelli la quale ha organizzato ben due bandi per l’assunzione di 11 infermieri ed ostetriche a tempo indeterminato. La domanda di ammissione può essere presentata fino al 22 maggio.

Nel capoluogo Lombardo, il comune ha organizzato un concorso per procedere all’assunzione di sette ingegneri e architetti con contratto a tempo pieno e indeterminato. Entro il 21 Maggio sarà possibile inviare la propria candidatura.

La scadenza invece è del 18 maggio per inviare la candidatura per ottenere uno dei 118 posti di infermiere. Questo è un bando organizzato dall’Ares Sardegna, l’azienda regionale della Salute che ha intenzione di assumere con un contratto a tempo indeterminato.

Tutti gli altri concorsi in scadenza a maggio

Anche in Friuli Venezia Giulia è stato organizzato un concorso molto simile a quello sardo. Questo è ciò che ha messo in piedi l’azienda regionale di coordinamento per la salute di Udine. Coloro che riusciranno a superare le sezioni potranno ottenere un posto di lavoro presso le aziende del servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia. Un bando che scadrà il 18 maggio.

Presso l’Università di Messina, in Sicilia, è stato organizzato un concorso per assumere 80 persone a tempo indeterminato le quali abbiano le capacità utili per ricoprire il ruolo di gestione personale e amministrativi. Un bando che scade il 18 maggio.

Sono stati organizzati anche dei bandi riguardo al nuovo concorso ATA, con una durata di 24 mesi per il 2023, da parte degli uffici scolastici regionali. Attraverso questo bando i partecipanti hanno la possibilità di essere inseriti nelle graduatorie di prima fascia di personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Una domanda che può essere presentata dal 27 aprile fino al 18 maggio.

Sempre nel comune di Milano è stato organizzato un concorso con contratto a tempo indeterminato per l’assunzione di 20 insegnanti nella scuola d’infanzia. Un bando che scadrà il 19 maggio.

Un altro concorso è stato indetto dalla Presidenza del Consiglio per l’assunzione di 40 segretari e coauditori per la Corte Costituzionale. Per partecipare è necessario essere in possesso di una laurea e di una diploma. Un concorso che scadrà il 4 maggio.

Infine, l’ultimo bando di cui parliamo è quello del comune di Pozzuoli in provincia di Napoli organizzato per l’assunzione di 24 agenti di polizia municipale diplomati. Un bando organizzato per ricoprire le aree di istruttori, comparto funzioni locali attraverso un contratto di lavoro a tempo determinato che durerà 6 mesi. L’ultimo giorno utile per la candidatura è quella del 5 maggio.