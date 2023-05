Il bicarbonato scade? Ecco la risposta inaspettata degli esperti: tutta la verità

Il bicarbonato scade o no? Questa è una domanda che si pongono sempre tutti, soprattutto perché ingrediente di uso comune: rispondono gli esperti.

La domanda che tutti si pongono è se il Bicarbonato scade oppure no. Un ingrediente di uso comune, presente in tutte le case che nel tempo si è trasformato in un alleato perfetto per la casa, il benessere e la cura in generale. Un antibatterico e igienizzante naturale, che trova spazio in ogni contesto. È però importante capire se abbia una data di scadenza oppure no: facciamo chiarezza?

Caratteristiche e funzionalità

La polvere bianca inodore che si trova disciolta è in realtà uno degli ingredienti più usati e presenti in casa. Un prodotto naturale che trova il suo uso in cucina, nel settore del benessere e anche in quello della casa.

Usato già nell’antichità come igienizzante e antibatterico, nel tempo si è dimostrato essere un vero e proprio alleato dai mille usi diversi. Si usa per poter eliminare le tossine che sono presenti nell’organismo, per lavare frutta e verdura igienizzandola, sino a pulire la casa per eliminare lo sporco. È uno sbiancante e igienizzante naturale, un antibatterico e anche un prodotto che pulisce a fondo. Dalla biancheria sino alla muffa, questo prodotto è unico nel suo genere.

La domanda che sorge oramai spontanea: ma quanto dura e quando scade?

Il bicarbonato scade? Rispondono gli esperti

Con tutti i suoi usi unici, non sempre si conoscono bene le dosi da usare ed è comunque bene usarlo con un certo controllo. Acquistandone una confezione, nessuno si preoccupa di controllare se abbia o meno una data di scadenza. Tuttavia, serve per igienizzare – sgrassare – incentivare la digestione e sbiancare per questo motivo il suo uso è continuativo (tanto che forse non fa in tempo a scadere).

Per non usarlo in maniera non corretta, seguire sempre le istruzioni degli esperti. Se usato per la salute e l’organismo, meglio chiedere consiglio al proprio medico di fiducia così da valutare la propria situazione personale e le dosi.

Su ogni confezione, per legge, deve esserci l’indicazione di una data di scadenza. Normalmente, dopo la sua apertura il prodotto può essere impiegato per altri 3 anni oltre la scadenza. Potrebbe nel tempo perdere la sua efficacia, ma non le sue proprietà. In linea generale gli esperti evidenziano che un prodotto come il bicarbonato, non ha una scadenza e si può usare per circa 5 anni.

È importante osservare il suo colore, che dovrà essere bianco e non tendente al giallo, oltre che l’odore. Nel momento in ci si sente un odore strano e acre, il prodotto non è più buono oppure ha preso aria. Il bicarbonato non è un prodotto che può scadere o perdere le sue qualità nel tempo, conservandolo in luogo fresco e asciutto con confezione chiusa ermeticamente e non lasciata all’aria.