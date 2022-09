Ieri il team di ispettori dell’Aiea è partito per Zaporizhzhia, in Ucraina, per sostenere la sicurezza della centrale nucleare più grande del mondo. Stamattina, Kiev attacca la Russia per un attacco sferrato proprio nell’area in queste ore.

È partita la missione dell’Aiea, l’dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, con un team capitanato da Rafael Grossi che è partito per Zaporzhzhia, dove si trova la centrale nucleare più grande d’Europa.

Ma le novità di queste ore comunicano che l’esercito russo avrebbe aperto intensi bombardamenti, come denuncia Kiev. Vediamo cosa sta succedendo proprio in questo momento in Ucraina e quale potrebbe essere il prosieguo di questa missione.

Missione Aiea a Zaporizhzhia: i russi aprono il fuoco, Kiev attacca Mosca

Proprio ieri, Rafael Grossi con tutta la sua squadra di esperti è partito per Zaporizhzhia, in una missione incentrata sull’ispezione della centrale nucleare.

Dopo l’occupazione dei russi, si è resa necessaria la spedizione, per controllare gli aspetti tecnici e la sicurezza dell’impianto, dopo i ripetuti attacchi che ci sono stati nelle ultime settimane.

Kievi nutre molte speranze in questa spedizione, augurandosi che gli ispettori dell’Aiea portino con sé una visione più ampia della situazione, mostrando le minacce che l’occupazione dei russi nella centrale nucleare può portare in futuro.

Intanto, questa mattina Kiev ha denunciato un bombardamento da parte delle forze russe a Energodar, proprio dove sorge l’impianto nucleare, con elicotteri, cannoni e sistemi missilistici.

Il capo dell’amministrazione militare del distretto di Nikopol, Yevhen Yevtushenko, ha dichiarato che si tratta di una vera a propria provocazione, dovuta all’arrivo degli ispettori.

Mosca contrattacca: denuncia attacchi da parte dell’esercito ucraino

Gli ispettori dell’Aiea non troveranno una situazione tranquilla nella zona di Zaporizhzhia: infatti, anche Mosca ha denunciato altri attacchi da parte dell’esercito ucraino.

Infatti, secondo quanto comunicato dall’esercito russo, una squadra di sabotatori questa mattina è arrivata vicino alla centrale nucleare, occupata proprio da loro.

Inoltre, dalle prime ore di stamattina, pare che l’esercito ucraino stia sparando proprio contro il punto d’incontro fissato con l’Aiea, nella cittadina di Vasylivka, come comunica il ministero della Difesa russo.

L’amministrazione provvisoria filo-russa ha comunicato anche che tre civili hanno perso la vita, a causa di questi attacchi da parte degli ucraini e di contro Kiev afferma che Mosca spara du Energodar solo per far cadere la colpa all’Ucraina.

Un clima teso, non proprio la situazione adatta per un’ispezione regolare alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma la squadra continua la missione e si spera possa portarla a termine illesa.