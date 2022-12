Meteo, sabbia e polvere dal Sahara arroventa l’Italia: tutte le regioni coinvolte

By

Ecco quali sono le previsioni del meteo dei prossimi giorni. In arrivo la sabbia e la polvere dal Sahara, che colpirà alcune regioni.

Il meteo italiano dei prossimi giorni cambierà e vedrà l’arrivo di una nuova perturbazione proveniente dal nord dell’Africa. Non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire quale sarà il meteo dei prossimo giorni. Se avete dei piani, fate prima attenzione alle previsioni.

Il meteo annuncia l’arrivo di sabbia e polvere dal Sahara

In queste settimane si è abbattuto il freddo su tutta l’Italia. Dopo un’estate con temperature da record, finalmente si è lasciato un po’ di spazio alle piogge.

La grave siccità che abbiamo vissuto durante i mesi estivi è stata compensata dalle piogge di queste settimane, che hanno portato con sé anche gravi conseguenze.

In varie parti d’Italia ci sono stati dei seri alluvioni che hanno provocato anche vittime. Un bilancio drammatico, causato dal cambiamento climatico e dal rischio idro-geologico di alcune zone del nostro Paese.

Ora, il tempo rigido e le piogge lasceranno spazio a una nuova perturbazione proveniente dall’Africa. Da occidente, infatti, arriverà una bassa pressione con aria calda. I venti caldi porteranno con sé anche la sabbia sahariana e polvere, che ricopriranno alcune regioni d’Italia.

Il freddo, purtroppo, si sposterà sempre di più verso le regioni del nord Italia. Naturalmente non si tratta di un vero e proprio gelo, bensì di temperature addirittura alte rispetto alla media annuale di questi mesi invernali. Il freddo interesserà, soprattutto, la pianura padana e in generale le vallate alpine.

Non vi resta che proseguire con la lettura del nostro articolo per scoprire quali saranno le regioni interessate da questa nuova perturbazione e quale saranno le previsioni, invece, nelle altre regioni.

Ecco quali parti d’Italia colpiranno

Per quanto riguarda la nuova perturbazione con aria calda, polveri e sabbie provenienti dal Sahara, invece, questa interesserà soltanto le regioni del sud Italia. In particolare, i venti arriveranno in Sicilia, Calabria, Basilicata, la parte occidentale della Puglia, la Campania.

Gli italiani che vivono al sud o che andranno lì per motivi di viaggio dovranno aspettarsi questa condizione climatica specialmente nella prima parte della settimana. Ciò potrebbe causare rallentamenti nel traffico e addirittura la chiusura temporanea di alcuni aeroporti del sud Italia.

La perturbazione inaspettata lascerà spazio, vero la fine della settimana, a un ritorno del maltempo, segnato da piogge, venti freddi e anche neve sulle cime più alte.

Gli esperti consigliano agli italiani che vivono al nord di prepararsi a temperature sempre più fredde, mentre ai cittadini del sud di agire con cautela in questa prima parte della settimana per via della polvere sahariana.

Anche questi ultimi dovranno abituarsi all’arrivo del freddo del fine settimana, che però non sarà ai livelli del nord Italia. Naturalmente, fanno eccezione le città che si sviluppano sulle altitudini, che arriveranno a sfiorare anche temperature sotto lo zero.