Dove si nasconde la corona in questa immagine? La trova solo chi è molto intelligente

In questa immagine è presente una corona. Solo i più intelligenti riescono a trovarla in pochi secondi.



I giochi enigmistici sono da sempre molto amati dalla popolazione mondiale in quanto sviluppano la nostra mente e tendono a farla rimanere allenata col passare del tempo e dell’età.

Per questo motivo, molti anziani, tendono ad amare le parole crociate e i cruciverba per far si che la loro memoria non vada persa col passare del tempo e che rimanga sempre attiva e vitale.

Giochi di illusione: divertimento e capacità

Sul web, sono presenti anche altri giochi che sviluppano la fantasia e l’intuizione e che mettono alla prova il navigatore di mettere in moto il proprio intelletto a fine di arrivare alla soluzione.

Questi test sono molto utili per lo sviluppo cognitivo e vengono spesso utilizzati anche in situazioni dove bisogna testare la personalità di una persona sia in ambito lavorativo che psicologico.

Specialmente su Facebook, ma anche su altri social network, sono presenti delle immagini che sono diventate dei veri e propri rompicapo la cui soluzione difficilmente si riesce a trovare.

Per questo motivo, soltanto un ridotto numero di persone, riesce ad individuare la soluzione dopo pochissimi secondi, mettendo in atto tutta la propria intelligenza e capacità di investigazione.

Molti di questi test prevedono l’individuazione di un elemento all’interno di una foto dove l’oggetto o l’animale in questione tende a mimetizzarsi per via dei colori e delle forme in essa contenuto.

Il camuffamento avviene per via di un effetto ottico che tende a non farci percepire di primo acchito l’elemento richiesto e la nostra mente lo confonde con tutto il resto presente nell’immagine.

Soltanto quando lo individuiamo, il nostro cervello riesce a immagazzinare l’informazione e a renderla disponibile successivamente. Infatti se rivedessimo la foto a distanza di tempo, riusciremo a trovare subito la soluzione.

Dove si nasconde la corona dentro la stanza

Osservando l’immagine principale troviamo il disegno di una camera con dei colori molto accesi e degli elementi d’arredo e ci viene chiesto di scovare dove è nascosta una corona.

Soltanto pochissimi riescono a trovare la soluzione in soli tredici secondi e tutti coloro che ci riescono sono tra i più intelligenti e hanno una capacità di investigazione e di percezione delle informazioni maggiore rispetto agli altri.

Nel mondo, infatti, ci sono persone che hanno un QI (Quoziente Intellettivo) maggiore rispetto alla norma e spesso alcuni di questi membri fanno parte del MENSA, associazione internazionale dove fanno parte coloro che rientrano nel 2% della popolazione mondiale con il QI più alto.

La soluzione per l’immagine della stanza non è impossibile da scovare. La corona, infatti, si trova in alto su uno scaffale affianco ad un libro giallo e una pianta. Per via del colore con il prodotto librario tende a confondersi e a non farsi riconoscere.

Inoltre, la corona non è illustrata nella sua interezza, ma soltanto una punta fuoriesce dalla mensola sopra il letto verso destra, e quindi è facile confondersi e scambiarla per qualcos’altro.

Siete riusciti ad individuarla prima di leggere la soluzione in pochi secondi dopo averla vista? Ora non vi resta che mettere alla prova i vostri parenti e amici.