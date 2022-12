L’agenzia argentina “Telam” ha lanciato la notizia della sospensione da parte della Fifa di Mateu Lahoz dopo il match tra Argentina ed Olanda, la Fifa però per il momento ha smentito tale notizia.

Il quarto di finale si è deciso ai calci di rigori e l’arbitro spagnolo ha ammonito ben 14 calciatori fischiando 48 falli, trenta a favore dell’Argentina e 18 per l’Olanda.



Sono state tante le polemiche dopo il quarto di finale tra Argentina ed Olanda, la doppietta di Weghorst nel finale oltre ad allungare la partita, ha infuocato il clima tra le due squadre accendendo qualche rissa e innervosendo le squadre.

La Fifa, stando a quanto riportato da “Telam”, avrebbe deciso di sospendere l’arbitro che ha diretto il match stabilendo il record di cartellini gialli del mondiale ammonendo ben 14 giocatori.

Per il momento però la notizia è stata smentita dai canali ufficiali, vedremo se lo spagnolo arbitrerà una delle tre partite rimaste in questo mondiale.

Nel quarto di finale Lahoz ha manifestato un’evidente incapacità di gestire con autorevolezza le discussioni e le varie risse che hanno accompagnato i 10 minuti di recupero concessi nei tempi regolamentari.

L’episodio che ha scatenato l’ira della panchina di Van Gaal è stato al sesto di recupero quando, ancora sul 2-1 per gli argentini, Leandro Paredes ha calciato un pallone verso la panchina degli olandesi innervosendo ulteriormente il match.

